Diễn viên Hollywood đến VN dạy 'tuyệt chiêu' học thoại

Crystal Carson chủ trì khóa học mang tên "Thử vai bằng cả trái tim" cho các học viên là những diễn viên, người chuẩn bị hành trang tham gia công việc phim ảnh. Nữ giảng viên này có phong cách cởi mở, sáng tạo trong việc nắm bắt những khoảnh khắc tự nhiên nhất của học viên, dẫn dắt họ vào các bài học từ căn bản đến nâng cao để làm chủ bản thân trước máy quay và hóa thân chân thật nhất vào nhân vật.

Nữ giảng viên Crystal Carson.

Mỗi buổi học cũa Crystal Carson thường bắt đầu bằng thời gian ghi hình diễn xuất thử các học viên. Mỗi người hóa thân vào các dạng nhân vật khác nhau. Clip thử vai được chiếu lại sau đó để cả lớp cùng thảo luận, nhận xét điểm mạnh, yếu của từng người thông qua những gì họ thể hiện trước máy quay. Ngoài ra, nữ giảng viên cũng trang bị cho người học kiến thức về quá trình phân tích kịch bản, phát triển nhân vật... Một trong những "tuyệt chiêu" của chị là bài học về "Kỹ thuật hỗ trợ ý nghĩ" giúp diễn viên có thể vận dụng khả năng cá nhân, hóa thân vào nhân vật, giảm thiểu sự phụ thuộc của trí nhớ vào kịch bản, bởi việc học thuộc lòng kịch bản nhiều lúc gây rắc rối cho diễn viên khi họ quên lời thoại và bối cảnh quay.

Crystal Carson xuất thân là một diễn viên trong làng điện ảnh và phim truyền hình của Mỹ. Chị thể hiện nhiều vai diễn trên phim và và tham gia nhiều sô truyền hình như: Ellen, Cheers, Charles in Charge, Midnight Caller, Thirtysomething, Jag, Simon & Simon, Night Court... Nữ diễn viên này được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Julia Barret trong phim truyền hình nổi tiếng "General Hospital" (Bệnh viện đa khoa) của đài truyền hình ABC Mỹ. Chị cũng xuất hiện trong các phim điện ảnh như: Who's That Girl (đóng chung với ca sĩ Madonna), Killer Tomatoes Strike Back, Attack of the Killer Tomatoes III (vai chính, đóng chung với John Astin)...



Carson từng được tạp chí Soap Opera Digest của Mỹ bầu chọn là Nhân vật nữ mới xuất sắc (Best New Female Character) và được lên trang bìa của cùng tờ tạp chí với danh hiệu Những người phụ nữ đẹp nhất trên truyền hình (Television's Most Beautiful Women), cùng các giải thưởng khác cho sự nghiệp diễn xuất.



Với kiến thức và kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm, Crystal Carson triển khai phương pháp dạy diễn xuất mang tên "Thử vai bằng trái tim" (Auditioning By Heart) và bắt đầu công việc giảng dạy từ năm 1993. Khi phương pháp này được hưởng ứng rộng rãi, Crystal rời màn ảnh và tập trung hoàn toàn vào công việc dạy học. Năm 2006, Crystal được đài Fox-TV (Mỹ) mời làm chỉ đạo diễn xuất trên trường quay (on-set coach) liên tục cho 13 tập cho phim truyền hình The Inside.



Học trò của Crystal Carson có nhiều người đã thành danh trên phim truyền hình và điện ảnh. Nhiều người hiện là những tên tuổi nổi bật trong làng giải trí của Mỹ, như: Paula Addul (ca sĩ và diễn viên của phim truyền hình Drop Dead Diva), Rachel Nichols (phim Star Trek, Conan The Barbarian, G.I. Joe the Rise of Cobra, Steven King's The Ten O'Clock People, Alex Cross), Jennifer Taylor (show truyền hình nổi tiếng Two and a Half Men)...

Theo Thất Sơn (VNE)