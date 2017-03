Diễn viên huyền thoại Paul Newman qua đời

Paul Newman là diễn viên gạo cội gây ấn tượng với các vai phản diện qua các phim như Hud, Cool hand luke và The color of money. Ông bắt đầu sự nghiệp sân khấu và truyền hình từ những năm 1950 và từng bước trở thành một trong những ngôi sao màn bạc nổi tiếng nhất. Ông đã nhận được nhiều đề cử và danh hiệu cao quý như 10 đề cử Oscar (trong đó Jack Nicholson giữ kỷ lục với 12 đề cử cho nam diễn viên, còn Meryl Streep đại diện cho nữ diễn viên với 14 đề cử).

Paul Newman thắng giải diễn viên xuất sắc nhất cho bộ phim The color of money (1986), 2 giải Quả cầu vàng, 1 giải do Hiệp hội Diễn viên trao tặng, 1 giải Emmy... Đặc biệt bộ phim Rachel, Rachel (1968) do ông làm đạo diễn và sản xuất đã nhận được 4 đề cử Oscar, trong đó có hạng mục phim xuất sắc nhất dành cho Newman và nữ diễn viên xuất sắc nhất dành cho Woodward. Phim cũng đã mang về cho Newman giải đạo diễn xuất sắc nhất của Hội Các nhà phê bình phim ảnh New York (New York Film Critics).

Trong vòng nửa thế kỷ qua, Newman đã làm việc với hầu hết các đạo diễn tên tuổi từ Alfred Hitchcock, John Huston cho đến Robert Altman, Martin Scorsese và anh em đạo diễn Coen. Các bạn diễn thì có Elizabeth Taylor, Lauren Bacall, Tom Cruise, Tom Hanks và nổi tiếng nhất là Robert Redford, tri kỷ trong các phim Butch Cassidy và The Sting.

Đời sống hôn nhân của ông với nữ diễn viên từng là chủ nhân của Oscar Joanne Woodward là một trong những cuộc hôn nhân hạnh phúc và lâu bền hiếm hoi trong giới sao Hollywood. Họ đã có hơn 50 năm sát cánh bên nhau kể từ khi kết hôn năm 1958.

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh, Newman là một tay đua xe có hạng với những màn trình diễn ấn tượng tại nhiều cuộc đua lớn, chẳng hạn về thứ 5 tại cuộc tranh tài ở Daytona vào năm 1977 và hạng nhì tại Le Mans năm 1979.

Paul Newman còn là một nhà hoạt động xã hội tích cực. Năm 1982 cùng với nhà văn A.E. Hotchner, ông đã sáng lập ra một thương hiệu thực phẩm mang tên mình: Newman's Own. Với lợi nhuận thu được từ thương hiệu thực phẩm này ông đã trở thành một trong những mạnh thường quân lớn khi đóng góp hàng chục triệu USD cho các quỹ và tổ chức từ thiện mà theo thống kê của trang web công ty thì riêng năm 2007 ông đã đóng góp 175 triệu USD.

Hơn thế nữa, ông còn là người lập ra các mái ấm nuôi dưỡng trẻ bị ung thư hoặc trẻ mắc phải các căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng ở nhiều bang trên nước Mỹ cũng như một số quốc gia ở châu Âu.

Newman còn được biết đến nhiều với việc thành lập quỹ mang tên con trai mình - Scott Newman để cung cấp tài chính cho việc sản xuất các bộ phim tuyên truyền cho trẻ em về tác hại của rượu, các chất gây nghiện (Scott là con trai duy nhất của Newman với người vợ đầu Jacqueline Witte. Scott mất năm 1978 vì lạm dụng rượu và Valium). Năm 1994 ông được trao giải Jean Hersholt Humanitarian Award cho những đóng góp từ thiện của ông.

Là một người phản đối cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam trong quá khứ và là người tranh đấu tích cực cho các quyền công dân, Newman đã phải trả giá bằng việc có tên trong “Danh sách những kẻ thù” của tổng thống Nixon. Nhưng ông lại xem đây là một trong những thành tích đáng tự hào nhất của mình.