Diễn viên Kathy Uyên làm bartender

Trong vai trò giám khảo, nữ diễn viên của Để Mai tính đã làm khán giả ngạc nhiên khi cô biểu diễn màn pha chế món cocktail không khác gì một bartender chuyên nghiệp.



Kathy Uyên đã từng lấy bằng barteder chuyên nghiệp tại Los Angeles vào thời gian cô đang theo học Đại học. Kathy Uyên vui vẻ bật mí: “Kathy rất thích mùi thơm của thức uống, màu sắc của cocktail được pha trộn, cảm giác hài lòng, vui sướng khi tự tay làm ra những món uống rất sáng tạo và đầy tính nghệ thuật. Người pha chế chuyên nghiệp sẽ trình bày món thức uống của mình như một nghệ sĩ đích thực. Kathy yêu những nét đẹp đó của bartender, thế là theo học!”



Là nghệ sĩ hiếm hoi am hiểu về ngành bartender cũng như khả năng đánh giá hương vị của những ly cocktail thượng hạng, Kathy Uyên được mời giữ vai trò một trong bốn giám khảo trong cuộc thi được mệnh danh là giải Oscar của giới bartender thế giới lần thứ hai tổ chức tại Việt Nam này.



Ngoài việc tham gia làm giám khảo cuộc thi, gần đây Kathy Uyên đang tập trung cho dự án phim “Âm mưu giày gót nhọn”. Đây là một bộ phim hài hước lãng mạn về thời trang và showbiz Việt Nam, sẽ được Galaxy Studio phát hành vào tháng 10-2013. Phim do chính Kathy viết cốt truyện, là diễn viên chính và cũng là nhà sản xuất phim. Âm mưu giày gót nhọn sẽ được quay tại TP.HCM và New York (Mỹ).









Cô đã thực hiện pha chế món cocktail mang hương vị biển với thành phần từ vodka, lòng trắng trứng, và đặc biệt là sự kết hợp với tinh chất sả tạo mùi hương thơm ngon.





Kathy Uyên đã trang nhã và lịch lãm trong những bộ trang phục sang trọng, gợi cảm từ nhà thiết kế Huy Trần của nhãn hiệu thời trang Kladeos.





Kathy Uyên cũng chọn đôi giày gót nhọn của Louboutins trong vai trò giám khảo như một nhắc nhớ tới bộ phim Âm mưu giày gót nhọn mà cô sẽ vào vai nhà thiết kế.



Q.TRANG

Ảnh: Nhân vật cung cấp