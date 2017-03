Diễn viên Kathy Uyên: Việt Nam đang có nhiều cơ hội

Kỷ niệm đáng nhớ nhất 10 tuổi, Uyên đã tham gia diễn kịch và văn nghệ trong trường. 13 tuổi đã mơ ước làm nghệ sĩ và nhờ ba mẹ giới thiệu với cô Kiều Chinh - diễn viên Việt Nam nổi tiếng để hỏi cô làm sao theo nghề. Ba mẹ Uyên đã bảo Uyên viết thư cho cô và được quản lý của cô trả lời. 16 tuổi, Uyên nhờ ba chở đi thử vai vì chưa thể tự lái xe. Chở Uyên đi đến 6-7 lần mà không thành công, ba khuyên: “Ba biết con đam mê nhưng nghề này với con chắc không có duyên. Thôi, hãy học kinh tế để lo tương lai!”. Uyên nói ba mẹ cứ an tâm, Uyên sẽ học kinh tế, đem được tấm bằng đại học về cho ba mẹ. Uyên học kinh tế thật nhưng cũng học cả về phim và tham gia nhiều hoạt động văn nghệ như làm diễn viên, người mẫu, MC truyền hình, MC ca nhạc… Năm 2004, Uyên đóng phim Oan hồn chung với con cô Kiều Chinh. Năm 2008, đóng vai con gái cô Kiều Chinh trong bộ phim How I met your mother, Uyên được cô Kiều Chinh mời về nhà mình ăn tiệc Lễ tạ ơn. Uyên đã cùng mời ba mẹ đến nhà cô Kiều Chinh. Vậy là hồi 16 tuổi, Uyên nhờ ba mẹ giới thiệu với cô. Hơn 10 năm sau, Uyên lại là người giới thiệu cô với ba mẹ. Nó hạnh phúc như lần đầu tiên mời ba mẹ ra rạp xem phim Uyên đóng vậy.