Diễn viên Lan Phương: Lý do bán dâm… buồn cười quá

Từng từ chối nhiều món quá đắt tiền



Là một trong số diễn viên ít ỏi làm nghề nghiêm túc và có nhiều vai diễn được khán giả yêu mến nhưng hình như vẫn thấy Lan Phương thiếu điều gì đó để có thể bước lên được vị trí số 1 trong lĩnh vực điện ảnh thì phải ?

Không có khả năng tự PR bản thân sao chị không tìm cho mình một “cây Bách, cây Tùng” để nhờ vả và dựa dẫm ?

Trong khi chị từ chối quà tặng và sự săn đón của đại gia thì có nhiều cô gái lại lấy mác diễn viên, người mẫu để hành nghề mại dâm với mong muốn kiếm được nhiều tiền để xây nhà lầu, mua xe hơi ?

Có rất nhiều yếu tố để một người diễn viên trở nên rất nổi tiếng, trong đó tài năng và sự cống hiến mới chỉ là một phần. Phần giới thiệu hình ảnh mình, cách để đưa hình ảnh của mình tới công chúng là rất quan trọng. Có lẽ Phương thiếu đi phần tự giới thiệu này.Phương sống và làm việc ở SG một mình từ khi học đại học, không có bất cứ sự giúp đỡ của ai cả, và bản thân Phương từ nhỏ quan tâm đến việc học, sách vở và các công tác từ thiện hơn là việc làm đẹp .Do vậy, Phương thiếu rất nhiều kinh nghiệm trong việc giới thiệu bản thân mình cũng như hình ảnh của mình tới công chúng. Phương đã từng nghĩ tập trung làm việc, làm hết khả năng của mình là yếu tố tiên quyết . Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần, mà chưa đủ.Hơn nữa Phương lại có qua nhiều đam mê, Phương thích đi du lịch, khám phá va giao lưu văn hóa. Có lẽ vì vậy mà tham vọng của Phương trong ngành nghệ thuật chưa thực sự cao. Nhưng đó là Lan Phương cách đây một năm về trước. Bây giờ Phương đã hiểu nhiều hơn về các yếu tố đủ đó. Phương đã bắt đầu biết làm đẹp, chú trọng đến sự xuất hiện của mình trước giới truyền thông và khán giả, và Phương đang có những định hướng rõ ràng hơn trước rất nhiều.Có người từng nói với Phương, làm trong ngành nghệ thuật, hoặc là Phương phải có tiền, hai là tình, và ba là may mắn. Phương không có nhiều tiền và cũng không thể đánh đổi bản thân mình để tìm kiếm vị trí trong nghề, Phương muốn làm nghề nghiêm túc và chờ đợi chút may mắn.Phương đã từng từ chối nhiều món quà tặng đắt tiền, chỉ bởi vì Phương cảm thấy không thoải mái khi nhận nó.Thậm chí với những bạn trai cũ của mình, Phương cũng chưa từng nhận từ họ một món quà giá trị nào cả.