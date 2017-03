Diễn viên Lý Hương sẽ sớm về Việt Nam.

Ngày 26/6 (giờ Mỹ), tòa án gia đình tiểu bang New York đã tiến hành xét xử vụ tranh chấp quyền nuôi con giữa diễn viên Lý Hương (quốc tịch Việt Nam) với chồng cũ là Tony Lam (quốc tịch Mỹ).

Phiên tòa đã thẩm vấn các chứng cứ do luật sư hai bên cung cấp. Tòa án gia đình tiểu bang New York đã làm rõ các vấn đề vì sao tòa án Việt Nam vẫn tiến hành xét xử vụ ly hôn khi vắng mặt đương sự Tony Lam; có hay không số tiền trợ cấp nuôi con 2.000 USD mà Tony Lam đã khai; vì sao có tấm ảnh bé Princess Lam cầm hoa trên sân khấu Việt Nam… Đó là ba lý do mà phía Tony Lam đưa ra để khởi kiện Lý Hương giành quyền nuôi con.

Luật sư của Lý Hương tại Mỹ đã có sự giải thích thỏa đáng ba lý do mà ông Tony Lam khởi kiện. Luật sư Nguyễn Văn Hậu - người đại diện cho Lý Hương tại Việt Nam - cho biết tình thế đang có lợi cho Lý Hương. Sau khi xác minh thêm một số tình tiết, tòa án gia đình tiểu bang New York sẽ ra phán quyết vào ngày 30/6 tới.

Cũng theo luật sư Hậu, sau khi nhận phán quyết của tòa án Mỹ, Lý Hương sẽ trở về Việt Nam trong tuần tới.