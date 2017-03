Diễn viên Nguyễn Hoàng bình phục trong hạnh phúc

Ngày 30-10, diễn viên Nguyễn Hoàng nhập viện cấp cứu do tai biến mạch máu não. Ban đầu, gia đình định không mổ do tình hình xấu. Tuy nhiên, sang ngày 3-11, sức khỏe của nam diễn viên có tiến triển, vợ anh quyết định ký giấy mổ não cho chồng, chấp nhận khả năng Nguyễn Hoàng liệt nửa người nếu ca mổ thành công. Ngày 4-11, ca mổ cho Nguyễn Hoàng thành công. Sau hơn 17 ngày nằm trong phòng điều trị đặc biệt, nam diễn viên hồi tỉnh, không phải thở máy. Diễn viên Nguyễn Hoàng sinh năm 1967, quê ở Tân An, Long An. Anh từng là phóng viên thể thao của báo Long An trước khi theo nghiệp diễn xuất năm 1991. Anh tham gia đóng cả vai phản diện lẫn chính diện, trong đó một số vai gây ấn tượng như bác sĩ Tâm (Vũ điệu tử thần), Hùng (Nợ đời), Phước (Trái đắng), công tử Albert Tú (Đất và lửa), đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường (Bông hồng trà) (Nguồn: Vnexpress).