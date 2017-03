Diễn viên phim Ugly betty sát hại mẹ ruột

Theo THIÊN HƯƠNG ( TTO, AP)



Lúc 2g20 đêm hôm qua (giờ địa phương), cảnh sát đã tìm thấy thi thể bà Yannick Brea (55 tuổi), mẹ nam diễn viên Michael Brea, quỳ trong phòng tắm tại căn hộ của mình ở Brooklyn, New York (Mỹ). Cảnh sát Raymond Kelly cho biết tại hiện trường, thi thể bà Yannick Brea đã bị cắt đầu và trong phòng ngủ là cậu con trai Michael Brea với thanh kiếm dài.Theo cảnh sát, nguyên nhân bước đầu của vụ thảm sát đẫm máu này là do mâu thuẫn gia đình. Những người hàng xóm cho biết họ đã nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng bên trong tòa nhà của gia đình Brea tại khu phố Prospect Heights. Gregory Clare, người hàng xóm, nói với tờ Daily News của New York: “Tôi nghe tiếng la hét rất dữ dội rằng “Hãy ăn năn hối cải, kẻ có tội… tội nhân”, và hơn nữa là “người sẽ không bao giờ có được sự tha thứ của Chúa Giêsu”.Michael Brea đã bị bắt về tội giết người và sử dụng vũ khí trái phép. Anh cũng đã trải qua một cuộc kiểm tra tâm thần tại Bệnh viện Kings County. Tuy nhiên, Michael Brea không yêu cầu có luật sư. Đây là một vụ án gây chấn động cả Hollywood.Michael Brea từng tham gia một vai nhỏ trong Ugly betty và Step up 3D (Vũ điệu tình yêu). Anh vốn không có tiền án tiền sự và có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần trước đó. Gia đình của Michael Brea cũng không hề có vụ bạo lực nào xảy ra từ trước đến nay.