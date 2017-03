Diễn viên Quỳnh Anh: Nhiều người hỏi tôi có “mua" vai diễn

Phóng viên: - “Mua” vai hay không khi người ta hỏi mình câu này là cũng có ý nghi ngờ nhưng sao Quỳnh Anh lại mừng trong cái lo?

Diễn viên Quỳnh Anh: - Tôi mừng vì mình nhận được nhiều vai diễn, chứng tỏ cái tên của mình được các đạo diễn và hãng phim quan tâm. Còn lo vì sợ mình diễn không tốt làm mất mặt nhà sản xuất, sợ tiếng “mua” từ chơi người ta tưởng là thật thì mệt lắm.

- Khi vai My trong Một ngày không có em của Quỳnh Anh bị chê tơi tả, Quỳnh Anh có cảm giác như thế nào?

- Vai diễn nào cũng có khen có chê của khán giả, chê đúng thì mình phải tiếp thu, quan trọng là mình có biết tiếp thu hay không. So với các anh chị diễn viên khác thì tuổi đời và tuổi nghề tôi còn non quá, vai My lại dài và hơi nặng nên có sự lặp lại.

Nghe chê thì buồn thật nhưng tôi cũng thấy mừng vì khán giả có quan tâm mới góp ý. Tôi chỉ buồn lúc đó thôi, phải lo tập trung các vai diễn sau cho thật tốt để vai sau tốt hơn vai trước, nếu không lại bị khán giả chê nữa.

- Quỳnh Anh cảm thấy mình hợp với loại vai nào nhất?

- Có lẽ tôi vào các vai thuộc lứa tuổi “teen” hợp hơn vì mình cũng đang “teen” mà (cười). Nhưng đâu phải lúc nào muốn cũng được. Hầu hết các vai tôi thể hiện đều quá so với tuổi tôi. Vai diễn nặng nhất trong Sóng gió cuộc đời hầu như khóc suốt, đến nỗi về nhà lúc nào tôi cũng phải tập khóc cho quen.

- Sắp tới Quỳnh Anh sẽ xuất hiện dày đặc qua hàng loạt phim Đồng hồ cát, Tình án, Trinh thám Sài Gòn, Cuộc chiến hoa hồng, Taxi… Sau vai My chắc chắn các phim trên sẽ làm cho khán giả “soi” kỹ Quỳnh Anh hơn?

- Tôi chưa qua trường lớp đào tạo diễn viên nào, là người mới bước chân vào nghề nên chỉ là hạt cát, hạt bụi giữa chốn đông người. Tôi đã cố gắng thật nhiều cho các vai diễn, hy vọng dần dần mình sẽ được khán giả chấp nhận.

- Hai năm vào nghề Quỳnh Anh đã tham gia gần 10 phim truyền hình, con số không nhỏ chút nào, mà hầu như toàn là vai chính, trong khi những diễn viên khác thì thi thoảng mới xuất hiện, Quỳnh Anh có nghĩ mình được các đạo diễn ưu ái không?

- Tôi nghĩ do nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố may mắn. Nhưng nếu nói may mắn hoàn toàn thì không đúng mà ít ra mình phải có khả năng thì người ta mới nhìn nhận. Một phần có lẽ tôi… dễ dạy nên được các đạo diễn ưu ái chăng?

- Nhiều người cho rằng Quỳnh Anh diễn không sâu sắc vì chưa có nhiều vốn sống và một phần vì lúc nào cũng có “phụ huynh” đi kèm. 19 tuổi bạn vẫn chưa tự tin khi đi đóng phim một mình?

- Phải nói là tôi “được” phụ huynh đi kè kè chứ không phải là “bị” nhé. Nhà có hai mẹ con (bố đi làm ở Nha Trang, các chị gái lập gia đình - PV) nên đi đâu mẹ cũng đi cùng tôi. Mẹ tôi tuy ngoài tuổi “teen” nhưng tâm hồn còn “teen” lắm (cười).

- Khán giả chưa hết bất ngờ vì Quỳnh Anh đắt show phim truyền hình thì xuất hiện thông tin diễn viên Quỳnh Anh đầu quân về công ty Music Box của ca sĩ Thanh Thảo. Quỳnh Anh định làm thêm nghề ca sĩ?

- Ồ, tôi chỉ thực hiện ước mơ hồi bé của mình thôi. Từ nhỏ đến giờ tôi ao ước được làm ca sĩ, được đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe, tôi tham gia nhiều hoạt động văn nghệ của trường thấy cũng “được” lắm nhưng không biết lúc làm ca sĩ thật thì có được khán giả ủng hộ không nữa.

Thật ra, tôi chỉ mới về Music Box học nhạc thôi chứ không có việc là ca sĩ độc quyền như thông tin trên vài tờ báo, cũng không có chuyện tôi sắp ra album. Mới đi học biết có được không mà tính chuyện album. Khán giả có ủng hộ ca sĩ Quỳnh Anh hay không phải chờ thời gian mới biết được.