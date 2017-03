Diễn viên "Tân dòng sông ly biệt" qua đời

Vào lúc 22h Bắc Kinh ngày 14/3, nữ diễn viên Lý Ngọc (Lee Yu) ngừng thở sau một thời gian dài điều trị căn bệnh ung thư máu nhưng không hiệu quả. Trước đó, tình trạng bệnh của Lý Ngọc rất xấu và đã lâm vào trạng thái hôn mê nửa tháng trước.

Diễn viên Lý Ngọc năm nay 33 tuổi. Cô là bạn cùng lớp với nữ diễn viên Lý Băng Băng (Li Bing Bing) tại Học viện hý kịch Thượng Hải. Lý Ngọc khởi nghiệp với các bộ phim A Chinese Ghost Story, Season of love, The Last Princess. Cô được khán giả biết đến nhiều nhất qua bộ phim Tân dòng sông ly biệt đóng cùng Triệu Vy (Zhao Wei), Lâm Tâm Như (Ruby Lin), Tô Hữu Bằng (Alec Su). Trong phim, cô vào vai Phương Du, một người bạn của Lục Y Bình (do Lâm Tâm Như đóng). Kể từ sau bộ phim, cô và các diễn viên đã trở thành bạn.

Khi nhận được tin về cái chết của Lý Ngọc, Lâm Tâm Như bị sốc và không giấu được đau buồn. Cô xúc động nói: “Số phận con người thật mong manh. Tôi không thể tin vào sự thật này”. Các bạn bè và đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm thương tiếc và gửi lời chia buồn tới gia đình nữ diễn viên bạc mệnh.