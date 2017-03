Diễn viên ‘Tối nay ăn gì’ bị bắt vì sử dụng ma túy

Theo SPN, 19h ngày 4/12, cảnh sát đã được tòa cấp lệnh bắt giữ chính thức Kim Sung Min sau khi nam diễn viên này thừa nhận đã trực tiếp mua methamphetamine (ma túy "đá") buôn lậu từ nước ngoài. Thẩm phán Tòa án Seoul tuyên bố khi ký lệnh bắt: “Anh ta không có cách nào thoát tội”.

Nam diễn viên Kim Sung Min. Ảnh: visitkorea.

Đại diện công ty quản lý của Kim Sung Min cho biết họ đang cố gắng thu thập thông tin chi tiết về vụ việc: “Thật lòng mà nói, ngay cả chúng tôi cũng không biết chính xác vụ việc là như thế nào và vẫn đang tìm hiểu".

Hôm 4/12, Kim Sung Min đã để lại lời nhắn trên Twitter: “Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người phải thất vọng, gia đình tôi và những người tôi yêu thương…”. Lời xin lỗi của nam diễn viên đồng nghĩa với một lời thú tội.

Cảnh sát Seoul cho biết họ đang tiến hành điều tra xuất xứ nguồn ma túy và đồng phạm cùng Kim Sung Min trong vụ việc.

Sau khi dính phải scandal động trời, nam diễn viên ngay lập tức bị loại khỏi dự án phim đang quay Qualification of Men. Đạo diễn Lee Dong Hee cho biết: “Chúng tôi đã xem xét trách nhiệm của Kim Sung Min. Việc anh ta bị rút tên khỏi bộ phim là không thể tránh khỏi. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa các cảnh phim có anh ta tham gia”.

Kim Sung Min (ngoài cùng bên phải) trong phim Tối nay ăn gì từng chiếu trên VTV. Ảnh: MBC.

Kim Sung Min tên thật là Kim Sung Taek, con trai một phó chủ tịch tập đoàn điện tử LG, là một trong những diễn viên có xuất thân "danh gia vọng tộc" ở Hàn Quốc.

Kim Sung Min khởi nghiệp diễn năm 1995, nổi tiếng nhờ hàng loạt vai diễn trong các bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình của Hàn Quốc, trong đó có Nàng tiên cá (Miss Mermaid), Tears of Diamond, Family's Honor và Tối nay ăn gì (Give Me Food). Phim mới nhất của anh là Qualification of Men đang phát trên đài KBS. Với vai Lee Joo Wang trong Nàng tiên cá (2002), anh nhận được hai giải thưởng về diễn xuất.

Nam diễn viên này không phải ngôi sao có ngoại hình đẹp để trở thành thần tượng của phần lớn giới trẻ nhưng diễn xuất của anh rất được lòng các bà nội trợ cũng như khán giả trung niên. Trước khi đến với nghiệp diễn, anh từng là tuyển thủ golf.

Theo nghiên cứu, methamphetamine là dạng đậm đặc của ma túy tổng hợp amphetamine, có tác dụng nguy hiểm gấp nhiều lần amphetamine. Trên thế giới hiện nay, methamphetamine đã vượt qua cocaine để trở thành chất ma túy có hại nhất. Từ nhiều năm nay, ma túy “đá” bị coi là hiểm họa của nhân loại.

Theo Hòa Ca (VNE)