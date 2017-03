Diễn viên Trương Quỳnh Anh hạ sinh con trai

Khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 31-5-2012, Trương Quỳnh Anh đã hạ sinh con trai nặng 3,2 kg bằng phương pháp sinh thường tại một bệnh viện lớn ở TP.HCM.

Tình yêu chớm nở giữa Tim và Trương Quỳnh Anh khi tham gia đóng phim chung

Với giọng nói đầy hạnh phúc và phấn khởi, Tim cho biết: “Tôi vừa kết thúc chuyến lưu diễn tại Đài Loan cùng với Ông Cao Thắng, Đông Nhi về thì ngày 30-5 Trương Quỳnh Anh chuyển dạ và được đưa vào bệnh viện. Mặc dù còn rất mệt sau chuyến lưu diễn, nhưng tôi biết hơn lúc nào hết Quỳnh Anh rất cần tôi trong lúc vượt cạn như thế này. Hiện tại, bé rất ngoan, ít khóc và khỏe mạnh. Những người thân trong gia đình ai cũng bảo bé giống cả ba lẫn mẹ”.



Tim cũng cho biết khi Quỳnh Anh nhập viện, anh đã thức trắng một đêm cầu xin và hồi hộp chờ đợi con trai chào đời được mẹ tròn con vuông. Khi bác sĩ bế em bé ra khỏi phòng đẻ, anh chính là người đầu tiên nhìn thấy con.

Trước khi cậu nhóc này ra đời, Tim và Trương Quỳnh Anh từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng sẽ đặt tên con là Cát An. Lý do đầu tiên là vì Tim tên thật là Cát Vũ. Hơn nữa, họ cũng muốn đứa con yêu thương của mình sẽ luôn được sống trong an bình, hạnh phúc.



Riêng về phần Trương Quỳnh Anh, nữ diễn viên của Cuộc chiến hoa hồng cũng không vội tái xuất với các hoạt động nghệ thuật. Cô muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho con trai và ổn định cuộc sống gia đình trước khi quay lại với ánh đèn sân khấu. Cả Trương Quỳnh Anh lẫn Tim đều chưa có ý định kết hôn vào thời điểm này. Quỳnh Anh từng tiết lộ cô muốn mình phải lấy lại vóc dáng thon thả, quyến rũ trước khi mặc váy cưới bước vào hôn trường.