Đình chỉ phát hành cuốn “Truyện cổ tích Việt Nam”

Công văn nêu rõ: Theo phản ánh của báo chí, trên thị trường hiện nay đang phát hành cuốn sách “Truyện cổ tích Việt Nam” do NXB Hải Phòng xuất bản, trong đó, có truyện “Thỏ trắng và Hổ xám” có nội dung thô tục, phản cảm, không phù hợp với việc giáo dục trẻ em. Vì thế, Cục Xuất bản - In và Phát hành yêu cầu NXB Hải Phòng đình chỉ phát hành cuốn sách “Truyện cổ tích Việt Nam” để thẩm định lại toàn bộ nội dung và chủ động đề xuất phương án xử lý đối với cuốn sách trên; đồng thời NXB Hải Phòng phải có văn bản báo cáo kết quả xử lý gửi về Cục Xuất bản - In và Phát hành trước ngày 21-4-2015.

Trước đó, ngày 9-4, trả lời báo chí, ông Nguyễn Thế Bỉnh, giám đốc NXB Hải Phòng, khẳng định trong ba năm trở lại đây đơn vị này không cấp giấy phép xuất bản cuốn sách “Truyện cổ tích Việt Nam”.