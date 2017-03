Đình chỉ tuyển sinh người mẫu chui của bầu Khắc Tiệp

Chương trình này do Công ty TNHH Thương mại Giải trí Sao Kim (thường gọi là Venus, trụ sở đường Lê Thánh Tôn, quận 1) của ông bầu Vũ Khắc Tiệp và cuộc thi Trai độc gái lạ phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn đại sứ trẻ - Yeah1 (đường Phan Kế Bính, quận 1) tổ chức.

Trước đó, chiều 11-10, trên Facebook cá nhân, Vũ Khắc tiệp đã đăng tải hình ảnh buổi tuyển chọn người mẫu kèm thanh trạng thái (status): “Cảm ơn tất cả các bạn đã đến rất sớm để tham gia buổi Casting sáng nay... Không thể tưởng tượng được lại nhiều đến thế... Do thí sinh đến casting quá tải nên BTC đã mắc phải một vài lỗi nhỏ trong khâu tuyển chọn... Buổi casting phải dừng lại và chuyển sang một ngày gần nhất. Mọi chi tiết sẽ được thông báo sớm trên yeah1 và trang 2!idol . Xin chân thành cáo lỗi và hẹn lại ngày casting kế tiếp !!!”.

Các diễn viên, người mẫu tham gia chấm tuyển chọn người mẫu tại buổi casting

Trong status này anh chỉ nói việc mắc lỗi nhỏ trong khâu tuyển chọn, sáng nay 14-10, anh đã chỉnh sửa status này và thêm phần giấy phép, cụ thể: “Cảm ơn tất cả các bạn đã đến rất sớm để tham gia buổi Casting sáng nay... Không thể tưởng tượng được lại nhiều đến thế... Do thí sinh đến casting quá tải nên BTC đã mắc phải một vài lỗi nhỏ trong khâu tuyển chọn và giấy phép... Buổi casting phải dừng lại và chuyển sang một ngày gần nhất . Mọi chi tiết sẽ được thông báo sớm trên yeah1 và trang 2!idol . Xin chân thành cáo lỗi và hẹn lại ngày casting kế tiếp !!!”.

Pháp Luật TP.HCM đã liên lạc bầu Khắc Tiệp từ chiều 13-10 đến nay nhưng điện thoại không bắt máy. Trả lời trên báo Thanh Niên, Khắc Tiệp khẳng định: “Chúng tôi kết hợp cùng Yeah1 chỉ casting (tuyển chọn) các người mẫu trẻ để tìm ra những gương mặt ưu tú đưa ra thế giới, cụ thể là Hàn Quốc. Hôm qua khi bị lập biên bản, tôi không có mặt tại đó. Nhưng cô đại diện bên tôi không ký vào biên bản khi đọc thấy chữ cuộc thi. Chúng tôi có yêu cầu sửa lại chính xác là cuộc casting không giấy phép. Về phía công ty, tôi chỉ nhận lỗi là tổ chức casting nơi công cộng không giấy phép mà thôi”.



Diễn viên Hứa Vĩ Văn và người mẫu Phan Như Thảo tại buổi casting

Bên cạnh Vũ Khắc Tiệp, liên quan đến cuộc thi tìm kiếm người mẫu trẻ châu Á (Vietnam New Face Casting 2015) còn có Công ty Cổ phần Tập đoàn đại sứ trẻ - Yeah1. Trong đợt này, cơ quan an ninh, Công an TP.HCM còn xử lý việc vi phạm của Yeah1 với cuộc thi Trai độc gái lạ do Yeah1 tổ chức.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Hưng, đại diện Yeah1, cho biết: “Từ trước đến nay, những chương trình casting, ghi hình của Yeah1 diễn ra trong phim trường của Yeah1 bình thường và không cần xin phép. Tuy nhiên, hôm ghi hình Vietnam New Face Casting 2015 các bạn đăng ký đông vì thế chúng tôi đã dời từ phim trường ra Trung tâm thương mại Saigon Vivo City. Thiếu sót của chúng tôi là không báo với chính quyền địa phương về buổi casting này chứ không phải cuộc thi như các báo đăng. Còn riêng với Trai độc gái lạ thì đó là buổi offline tại một quán cà phê, từ trước đến nay những buổi offline không cần phải giấy phép. Hiện cả hai vụ việc chúng tôi đang phối hợp cùng thanh tra Sở Văn hóa-Thể thao cùng cơ quan công an để tiếp tục làm rõ nên chưa có thông tin cụ thể về mức phạt cũng như việc tiếp tục hai chương trình này”.



Ảnh chụp màn hình status đã chỉnh sửa của bầu Khắc Tiệp

Hiện thanh tra Sở Văn hóa-Thể thao TP.HCM phối hợp cùng cơ quan an ninh, Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty của bầu Khắc Tiệp hai lỗi: Đưa thí sinh dự thi người mẫu không đủ các điều kiện theo quy định; tổ chức cuộc thi người đẹp và người mẫu có quy mô toàn quốc tại VN nhưng không có giấy phép. Còn Yeah1 vi phạm ba lỗi: Biểu diễn nghệ thuật không có giấy phép; không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định trên vé số dự thưởng trong chương trình khuyến mãi; không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi thực hiện chương trình khuyến mãi.

Trước đó, trên các trang mạng đã có quảng bá về chương trình tìm kiếm người mẫu tài năng diễn ra tại Trung tâm Thương mại Saigon Vivo City (đường Nguyễn Văn Linh, quận 7) do ông bầu Khắc Tiệp trực tiếp đứng ra chọn lựa. Từ buổi casting này sẽ chọn ra 30 thí sinh tiếp tục tranh tài trong một chương trình vào tháng 10-2015 để chọn ra ba nam và ba nữ xuất sắc đưa đến Hàn Quốc tham gia cuộc thi Asia Model Awards 2016. Ngay tại buổi casting có phần tham gia của những người mẫu từng thành danh tại Asian Model Awards trước: Kỳ Hân, Trương Mỹ Nhân, Võ Cảnh, Như Thảo, Vĩnh Thụy…