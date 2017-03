Đỗ Hải Yến: “Tôi đã hết mình cho vai gái điếm Sương”

Từ Người Mỹ trầm lặng, đến Chuyện của Pao, Chơi vơi và bây giờ là Cánh đồng bất tận, nhiều người vẫn hỏi, lý do gì khiến Đỗ Hải Yến luôn nhận được những vai diễn hay như thế?



- Tôi luôn tin vào sự may rủi của số phận. Đối với tôi, bộ phim Người Mỹ trầm lặng (đạo diễn Phillip Noyce) là một điều may mắn tuyệt vời để từ đó tôi có một sự nghiệp như bây giờ. Những dự án sau này, theo tôi, may mắn cũng là một phần, nhưng quan trọng hơn là cách tôi làm việc cũng như dồn hết tâm sức cho công việc của mình. Nếu không, tôi nghĩ những bộ phim như Chơi Vơi hay Cánh đồng bất tận cũng sẽ không đến với tôi.