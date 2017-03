Đó sẽ là một kênh truyền hình sang trọng

Trung tướng Hữu Ước (ảnh) khẳng định.

Sẽ là kênh "ngoại hạng"

.Ngành công an đã có hệ thống báo in và báo điện tử khá hùng hậu. Do đâu ngành quyết định thành lập ANTV?

Hữu Ước

+ Trung tướng: Không có gì truyền tải nhanh trong thời đại này bằng hệ thống truyền thông. Hiện hệ thống báo viết, báo mạng về an ninh khá mạnh nhưng truyền hình vẫn chưa có nhiều chương trình về lĩnh vực này. Vì vậy, từ nhiều năm nay Bộ Công an đã chỉ đạo cần có kênh truyền hình chuyên biệt về an ninh. Với lịch sử 65 năm xây dựng và trưởng thành của ngành công an việc bây giờ mới ra đời một kênh truyền hình về an ninh theo tôi là muộn.

.Hiện nay, nhiều kênh truyền hình ra đời nhưng đa phần không thành công. Chiến lược phát triển kênh ANTV của ông như thế nào?

+ Với hệ thống truyền thông đa dạng như hiện nay, ANTV ra đời mà không hấp dẫn ngay từ đầu thì sẽ thất bại. Tôi đã chủ trương khi phát sóng chính thức, ANTV sẽ hay, hấp dẫn ngay chứ không đi từ thấp lên cao; nó phải là một kênh “ngoại hạng” để thu hút khán giả.

.Vậy ANTV đã chuẩn bị như thế nào?

+ Hiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được chuẩn bị đầy đủ. Đội ngũ nhân sự cũng là những người có kinh nghiệm. Chúng tôi cũng tạo điều kiện để họ thể hiện mình. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ từ các “đàn anh” như Đài Truyền hình Việt Nam VTV, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài Truyền hình TP.HCM…

Chúng tôi có thuận lợi là liên kết với AVG - Truyền hình An Viên, đơn vị có hệ thống truyền dẫn phát sóng truyền hình kỹ thuật số hiện đại nhất Việt Nam hiện nay.

Ê-kíp thực hiện kênh ANTV đang ráo riết chuẩn bị cho ngày lên sóng đầu tiên. Ảnh: TL

Hay, đúng, chân thực...

.Tiêu chí phản ánh của ANTV là gì? ANTV có xã hội hóa việc xây dựng nội dung không?

+ Trước hết là hay, đúng, chân thực. Chúng tôi lên format chương trình và anh em đã thực hiện theo đúng tiêu chí như thế. Chúng tôi vừa “chạy” chương trình vừa chỉnh sửa cho phù hợp. Những chương trình chính luận sẽ do đội ngũ phóng viên, biên tập viên của chúng tôi thực hiện. Những chương trình giải trí, trò chuyện chuyên đề sẽ được xã hội hóa - hợp tác với đối tác bên ngoài sản xuất. Đây sẽ là những chương trình chuẩn về chính trị, hay về phương thức thể hiện với tiêu chí tin cậy, kịp thời, nhân văn, hấp dẫn.

.Giờ nào là “giờ vàng” trên ANTV, thưa ông?

+ Theo quan điểm của tôi thì tất cả chương trình đều là chương trình đinh và giờ nào cũng có thể xem là giờ vàng. Chương trình nào không hay là bỏ. Nếu trong quá trình làm, cảm thấy cần chỉnh sửa, bổ sung thêm chương trình gì chúng tôi sẽ làm ngay. Tôi không chấp nhận sự cứng nhắc, rập khuôn, thiếu sáng tạo nơi những người làm việc ở ANTV.

.Thị hiếu của người xem bây giờ là các chương trình giải trí. Việc sản xuất một kênh chuyên về an ninh, pháp luật liệu có thu hút được người xem?

+ Theo tôi, chương trình chính luận vẫn được khán giả yêu thích nếu mình làm hay. Sóng của chúng tôi là sóng sạch, chương trình hay, quảng cáo ít. Trong điều kiện như hiện nay, đó là cả một sự cố gắng lớn. Chúng tôi thật sự muốn xây dựng một kênh truyền hình sang trọng.

. Xin cảm ơn ông.

Phát sóng 24/24 giờ Kênh ANTV sẽ phát 24/24 giờ trên sóng của HTVC, VCTV, SCTV, K+, VTC, My TV, bắt đầu từ ngày 11-12.

VINH SƠNthực hiện