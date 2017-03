Đổ xô đi thi Vietnam’s Next Top Model

Thí sinh năm nay được đánh giá là có chất lượng hơn hẳn những năm trước. Ảnh: Multimedia



Số lượng thí sinh “nam thanh nữ tú” đông ngoài dự kiến với hàng ngàn người tham gia từ ngày 12-8 tạo một kỷ lục mới của Vietnam’s Next Top Model 2013 so với những năm trước.Nhiều thí sinh đến dự với những trang phục thời trang, nhiều màu sắc để gây ấn tượng. Các thí sinh cũng khoe vẻ đẹp hình thể, chiều cao… nhằm lọt vào mắt xanh của nhóm giám khảo gồm “bộ tứ quyền lực”: siêu mẫu Thanh Hằng, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, chuyên gia trang điểm Nam Trung và gương mặt đặc biệt đến từ Úc: chuyên gia đào tạo catwalk nổi tiếng Adam Williams.Năm nay có đến khoảng 80 % thí sinh nữ cao trên 1m70, có bạn cao đến 1m85. Phía thí sinh nam có bạn cao kỷ lục đến 1m94. Trong ngày 13-8, 100 thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển thứ nhất bước vào vòng thi hình thể với trang phục áo tắm, make up đơn giản.Tổng phần thưởng cho người thắng cuộc Vietnam's Next Top Model 2013 năm nay trị giá đến 2 tỉ đồng. Các thí sinh xuất sắc nhất có cơ hội sang Paris học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp.