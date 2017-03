Đoàn hoa hậu làm từ thiện... 1,5 triệu đồng!

Chúng tôi không có tiền nhiều . Phóng viên: Ông có ý kiến gì trước những thông tin về chương trình từ thiện trên như chúng tôi đã nhận được? + Ông Đào Đức Hiếu, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu VN 2010 - một năm nhìn lại: Có thể báo đã không nhận được thông tin đầy đủ. Điều đầu tiên là chúng tôi muốn mang tinh thần đến cho các em. Theo lịch trình kế hoạch do Đoàn Thanh niên Trường ĐH Kinh tế Huế chuẩn bị, 16 giờ chúng tôi có mặt. Sau 15 phút tham quan, chúng tôi tham gia làm vệ sinh. Ngọc Hân, Hoàng My… có hình ảnh đang làm việc này trên báo. Khi đón các em đi học về, chúng tôi cùng chơi với các em rất vui; đem niềm vui đến cho các em mới là điều quan trọng nhất với chúng tôi. Còn vật chất thì không biết thế nào là đủ. . Nếu đã bảo rằng đem tinh thần và niềm vui đến là chính thì tại sao đoàn lại công bố kế hoạch cả ngày và số người ở lại ăn uống khá đông trong khi kinh phí lại hạn hẹp? Có gì ở đó để dọn không vì trung tâm bảo rằng đã dọn dẹp từ trước? Hình ảnh có thể không chứng minh được gì vì thực tế có nhiều chuyến đi từ thiện chỉ ghé trao quà vài phút để chụp ảnh và vẫn có được những hình ảnh rất đẹp? + Hình ảnh phải là tự nhiên vì các phóng viên chụp chứ không phải bên tôi chụp. Không thể hình thức vì chúng tôi chia làm ba đội thi xem ai dọn nhanh nhất. Chúng tôi cho rằng ý của mình là có một ngày chứ không phải là cả một ngày. Chúng tôi đã hỗ trợ đúng suất ăn theo cách tính 15.000 đồng/người. Việc tổ chức là do các bạn Đoàn Thanh niên thực hiện. Và tiền ở đây không từ tài trợ nào mà do tự các bạn quyên góp nên kinh phí hạn hẹp. . Nếu kinh phí hạn hẹp vì sao lại yêu cầu tổ chức ăn uống, cũng như tổ chức họp báo và công bố rình rang trước đó? + Nói thật là chúng tôi không có tiền nhiều, cái tâm mới là chính. Họp báo có mục đích chính là để công bố về dự án quyển sách ảnh từ thiện. Kế hoạch từ thiện là từ Đoàn Thanh niên tình nguyện. Các người đẹp tham gia chương trình này là đã sắp xếp thời gian có thể nhất của mình rồi. . Không thể bảo chương trình từ thiện như thế là thầm lặng được. Rõ ràng việc đến một trung tâm bảo trợ trẻ em để làm từ thiện đã được công bố, vậy thì ban tổ chức phải công khai để xã hội giám sát việc làm ấy chứ? + Thì lúc đấy mình đã chính thức mời báo chí đi cùng để xem. Khi làm việc gì tôi chỉ biết làm chứ không nghĩ đến kết quả. Nhưng dù thế nào, hễ có lời phàn nàn nghĩa là ban tổ chức đã có sơ suất, phải xem xét lại. Khi làm từ thiện, chúng tôi chỉ biết làm bằng cái tâm chứ không vì gì khác. H.BÌNH thực hiện