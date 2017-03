Đoàn làm phim Anh làm phim về Phong Nha - Kẻ Bàng

Đoàn làm phim này có 6 người, kết hợp với 5 nhà thám hiểm thuộc Hiệp hội Thám hiểm hang động Hoàng gia Anh sẽ sang Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 25/7/2011 để thực hiện bộ phim khoa học về sự phát triển và hình thành của một số loài cây tại vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Phong Nha-Kẻ Bàng - Ảnh: TTXVN

Đây là một phần trong serie phim khoa học Science Of Plants do BBC thực hiện tại một số nước trên thế giới như Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, New Zealand...



Theo Mạnh Thành (TT&VH)