Đoan Trang nhảy sexy trong tiệc sinh nhật

Chủ nhân của buổi tiệc chia sẻ cảm xúc hạnh phúc của mình, khi chứng kiến sự góp mặt đông đủ của nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ, cũng như người thân và các khán giả hâm mộ. Người đẹp nhanh chóng khoe sự biểu cảm, sức hút của mình với phong cách âm nhạc sở trường latin, khi thể hiện sự dẻo dai, lôi cuốn trong từng bước nhảy hay chất lửa trong giọng hát. Một loạt bài hit như Sway, Dance with me, Mambo Italiano, Socola, Bước chân vui, Guốc mộc... được Đoan Trang thể hiện say mê trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Lam Trường và Hà Anh Tuấn gây bất ngờ khi cùng lên sân khấu và thể hiện chung với người đẹp bản nhạc Vì em chính là em. Hai đàn chị Hồng Nhung, Phương Thanh cũng không bỏ lỡ cơ hội làm nóng không khí buổi tiệc bằng ca khúc 60 năm cuộc đời.

Cũng trong đêm Red Latino, chiếc áo dài đỏ do Việt Hùng thiết kế, được Đoan Trang mặc trong tiết mục mở màn, cũng như từng diện để biểu diễn ca khúc Guốc mộc trong chương trình Bài hát Việt đã thu được 18 triệu từ phần bán đấu giá nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo.

Một số hình ảnh trong buổi tiệc Red Latino:

Đoan Trang xuất hiện và biểu diễn trong đêm tiệc với các trang phục diễn gợi cảm, mang phong cách latin.

Người đẹp thu hút khán giả bằng những ca khúc "hit" và những bước nhảy rộn ràng.

Đoan Trang khoe chiếc váy digan mà cô yêu thích nhất từ trước đến nay.

Người đẹp nhận chiếc bánh và cùng mọi người hát mừng sinh nhật.

Bộ ba Hồng Nhung - Đoan Trang - Phương Thanh làm nóng sân khấu bằng "60 năm cuộc đời".

"Sôcôla" còn hát chung với các ca sĩ Mỹ Lệ, tam ca Áo Trắng... ca khúc "Điệp khúc mùa xuân".

Đoan Trang biểu diễn lại bài "Guốc mộc" vừa giành giải thưởng Bài hát Việt 2009.

Chiếc áo dài của Đoan Trang đã được mua với giá 18 triệu để gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo

Theo Quân Ngọc (Ngôi sao)