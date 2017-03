Đoan Trang tiết lộ về “người ấy”

Gần đây thấy Đoan Trang chia sẻ rằng, chị đang yêu nhưng không muốn tiết lộ thêm gì về “người ấy”. Sự thực là chị đang yêu? Hay ở tuổi này rồi, cứ nói như vậy cho người ta… đỡ hỏi?

- Tôi không phải là người như vậy. Nếu đang yêu thì nói là đang yêu. Nếu chưa tìm thấy tình yêu thì nói là chưa yêu. Từ trước tới nay, mỗi khi trả lời phỏng vấn, tôi vẫn giữ một thái độ nghiêm túc trong những phát ngôn của mình.

Phụ nữ ở tuổi 30 vốn phải nghe “chất vấn”, hỏi han nhiều về chuyện tình yêu và hôn nhân, vẫn thấy chị khẳng định trên báo giới sẽ đi tìm một tình yêu đích thực. Chị đang yêu và đó có phải là tình yêu mà bấy lâu chị tìm kiếm?

- Quả thật gần đây mọi người quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi, tôi luôn nhận được những câu hỏi về người ấy của mình. Tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm tới mình. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau nên tôi chẳng thể nói trước được điều gì… Hay cũng có thể là do tôi quá thận trọng trong tất cả mọi vấn đề, trong đó có cả chuyện tình cảm. Nhưng như vậy cũng tốt thôi đúng không? Tôi chỉ có thể chia sẻ rằng, tôi muốn một người đàn ông chững chạc, thông minh và hiểu tôi lẫn công việc của tôi. Và hình như tôi nhìn thấy được những điều này ở anh…

Những “điều khoản” khác thì sao?

- Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu đây… (cười)

Đã đi qua một vài mối tình trước đây. Những đổ vỡ đã qua khiến chị chọn cách thận trọng và dè dặt khi nói đến tình yêu hiện tại?

- Có thể như vậy và cũng có thể bởi vì nhiều lý do. Vì anh ấy không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nên khi đưa chuyện tình cảm của cả hai lên báo, anh sẽ có cảm giác e ngại. Tôi không muốn điều đó. Hơn nữa, tôi luôn tôn trọng người bạn trai của mình…

Chị nghĩ nhiều cho anh ấy?

- Tính tôi là vậy. Không yêu thì thôi. Yêu thì luôn nhiệt huyết và hết lòng.

Được biết anh ấy là một Việt kiều Mỹ và hai người đang ở xa nhau?

- Vâng, nhưng chúng tôi như vẫn ở kề bên nhau.

Anh ấy đến với chị vì chị là một ca sỹ có tiếng?

- Lúc đầu gặp nhau, anh không hề biết tôi là ai. Anh đến với tôi có lẽ do tính tình của tôi, nhẹ nhàng nhưng lại thẳng thắn và đôi khi cũng rất quyết liệt, mạnh mẽ… Đến khi quen nhau rồi, anh mới biết tôi là ca sỹ Đoan Trang. Lúc ấy mới bắt đầu yêu cầu, em hát cho anh nghe, em múa cho anh xem… (cười)…Anh bắt đầu trở thành khán giả trong những đêm diễn của tôi và nhìn thấy anh ủng hộ mình, tôi rất hạnh phúc.

Bài hát nào của chị mà anh ấy thích nghe nhất?

- Anh thích nghe tôi hát nhất bài Ngày xưa Hoàng thị và sau đó là Em vẫn yêu anh. Mỗi khi ở bên nhau, anh ấy đều đề nghị tôi hát cho anh nghe những bài này.

“Nhất cự ly, nhì tốc độ”- một người ở Việt Nam, một người ở Mỹ, liệu có thể hy vọng vào một tình yêu vững bền?

- Cả hai chúng tôi hiện giờ đều có nhiều công việc phải làm, nhưng vẫn gắng thu xếp thời gian dành cho nhau. Quan trọng là phải biết tạo niềm tin cho nhau. Hơn nữa, tình yêu mà có thử thách mới thú vị đúng không? Phải cố gắng vượt qua thử thách thì mới mong tình yêu được bền vững.

Chị mới dành thời gian 3 tháng sang Mỹ, là vì sự “cố gắng thu xếp” này?

- (Cười). Tôi cũng muốn dành thời gian đi du lịch vòng quanh nước Mỹ một chuyến. Tôi có nhiều bạn bè thân thiết ở Mỹ. Họ rất quan tâm và yêu mến tôi. Vừa qua tôi đã có 3 tháng hè tuyệt vời ở đó.

Trong gia đình chị, có chị cả Thục Đoan hiện tại đang sống cùng chồng con tại Nauy. Bố mẹ chị không phản đối khi con gái thứ hai cũng yêu một chàng trai đang sống tại Mỹ?

- Ở xa mà hạnh phúc bố mẹ tôi sẽ vui hơn là ở gần nhưng không hạnh phúc.

Anh chị đã lên kế hoạch cho hôn nhân?

- Có lẽ, tôi sẽ chỉ tiết lộ đến thế thôi. Phần còn lại, tôi xin giữ lại. ….

Hạnh phúc với tình yêu đang có, chị có kế hoạch đặc biệt nào trong âm nhạc?

- Tôi đang chuẩn bị lên đường sang châu Âu một tháng để hoàn tất phần thu âm cho album The unmake up. Album này tôi đã có hơn một năm chuẩn bị, tôi đã từng hoàn tất nhưng lại loại bỏ 70% để thu lại từ đầu. Với “hit collection” mang tên The unmakeup bao gồm tất cả những ca khúc “hit” từ trước tới nay của tôi, chuyển thể sang tiếng Anh, hát bằng tiếng Anh, thu âm tại Đức, tôi muốn có một sản phẩm thực sự dành cho khán giả của mình… Bởi vậy, tôi không tiếc công sức để mong album có được chất lượng tốt nhất. Tôi sẽ trở về Việt Nam sau một tháng nữa.

Anh ấy không cảm thấy mệt mỏi với những ngày dài xa nhau?

- Bởi vì, chúng tôi tin yêu nhau.