Doanh thu phòng vé khu vực Bắc Mỹ đã chạm đáy

Dù có sự tham gia diễn xuất của Bradley Cooper cùng Olivia Wilde, song "The Words" vẫn thất bại về doanh thu (Nguồn: Eagle Films)





Poster của The Pocession (Nguồn: Lionsgate)



Theo Quốc Thịnh (Vietnam+)



Theo thống kê của Exhibitor Relations, tổng doanh thu của top 10 phim tại khu vực Bắc Mỹ tuần qua chưa đạt nổi 50 triệu USD, khiến đây là dịp doanh thu cuối tuần thấp nhất từ năm 2012 tới nay. Đây cũng là tuần đầu tiên kể từ năm 2008 mà không có bộ phim nào thu về được 10 triệu USD.Nguyên nhân trên có thể được lí giải bởi nhiều nguyên do, khi mùa tựu trường đã bắt đầu, các bộ phim ra rạp đều không thực sự hấp dẫn còn sự chú ý từ người hâm mộ điện ảnh đã được chuyển hết sang các liên hoan phim Venice và Toronto.Quán quân “The Possession” kể về một cô bé tình cờ mua được một chiếc hộp cũ kĩ trong một buổi đấu giá mà không hề biết rằng nó đã bị nguyền rủa. Bên trong chiếc hộp là một linh hồn đã ngủ say và khi cô bé mở chiếc hộp ra, nó đã nhập vào cơ thể và điều khiển cô bé. Biết được điều này, cha cô cùng vợ cũ đã tìm mọi cách để hóa giải lời nguyền...“The Possession” không hề có sự tham gia của những ngôi sao, song nhờ cái mác “Dựa trên một câu truyện có thật” cùng phong cách tương tự phim “The Exorcist” (Thầy trừ tà) kinh điển, phim vẫn thu hút được những khán giả hâm mộ phim kinh dị tới rạp.Hãng sản xuất phim là Lionsgate có thể tự hào bởi họ đã có 4 tuần liên tiếp ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng doanh thu, khi “The Expendables 2” đứng đầu 2 tuần trước đó cũng là một sản phẩm của xưởng phim này.Đứng thứ 2 vẫn là bộ phim về miền viễn Tây “Lawless” với 6 triệu USD. Xếp thứ 3 là bộ phim “The Words” có sự tham gia của tài tử “The Hangover” Bradley Cooper cùng nam diễn viên gạo cội Dennis Quaid và nữ minh tinh khả ái Olivia Wilde.Trong phim, Bradley Cooper vào vai nhà văn Rory Jansen, một tiểu thuyết gia ở đỉnh cao danh vọng với những tác phẩm bán chạy hàng đầu. Tuy nhiên, ẩn sau đó là một bí mật khủng khiếp: Jansen là kẻ chuyên đi đạo văn người khác và không hề tự tay viết tác phẩm nào cả. Càng nổi tiếng, anh càng bị sức ép và chịu những nỗi ám ảnh từ quá khứ…Dù có sự tham gia của những tên tuổi, song việc chọn một thời điểm ra mắt không thích hợp cũng như nội dung tâm lý khá kén khán giả khiến “The Words” đã không thực sự thành công.Trong thời gian tới sẽ không có bộ phim mới nào đáng chú ý được công chiếu, và có lẽ các rạp chiếu sẽ chỉ nóng lên từ đầu tháng 10, thời điểm phim hành động rất được chờ đợi “Taken 2” ra mắt.1. The Possession (2012) 9,5 triệu USD2. Lawless (2012) 6 triệu USD3. The Words (2012) 5 triệu USD4. The Expendables 2 * (2012) 4,75 triệu USD5. The Bourne Legacy * (2012) 4,04 triệu USD6. ParaNorman * (2012) 3,83 triệu USD7. The Odd Life of Timothy Green* (2012) 3,7 triệu USD8. The Campaign (2012) 3,53 triệu USD9. The Dark Knight Rises * (2012) 3,29 triệu USD10. 2016: Obama's America (2012) 3,28 triệu USD