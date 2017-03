Độc đáo cảnh trai tráng ngồi kéo co ở thủ đô

Ngày 9- 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội đã tổ chức khai hội đền Trấn Vũ và đón nhận quyết định công nhận pho tượng Trấn Vũ là Bảo vật quốc gia.



Một trong những điểm nhấn của lễ hội chính là màn kéo co ngồi. Tham gia kéo co là các nam thanh niên sinh sống tại địa phương, tuổi đời từ 18-35 do Tổng cờ các mạn lựa chọn với tiêu chuẩn: Khỏe mạnh, bản thân và gia đình được người xung quanh đánh giá là tốt.



Dây kéo co là một cây song (dài 25-20 m, đường kính 5 cm). Đầu và ngọn bằng nhau. Ban tổ chức cho hay cây song đáp ứng tiêu chí này hiện nay rất khó kiếm, cho dù dùng nhiều tiền để mua.



Cột kéo co được làm bằng gỗ lim, sơn đỏ, chôn chắc dưới đất. Trước khi kéo, dây song được nêm chặt ở lỗ cột, người kéo co ngồi chân co chân duỗi.



Khi thi đấu kéo co, tất cả người chơi phải kéo trong tư thế ngồi . Đội nào có người phạm luật sẽ bị xử thua.



Đây là một trò chơi mang đầy ý nghĩa tâm linh thể hiện mong ước của nhân dân: tiêu lũ, thoát nước để canh tác nông nghiệp.



Nghi thức kéo co ngồi đã được nhà nước công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2014.