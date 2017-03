Độc đáo ngày hội Chăm 2016

Chương trình đã tái hiện những sinh hoạt hằng ngày, nền văn hóa và nghệ thuật Chăm qua những bài hát múa cổ truyền và hiện đại với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Sài Gòn cùng các nghệ nhân, các đoàn ca múa nhạc Chăm trong cả nước.





“Ngày hội Văn hóa - thể thao và du lịch đồng bào Chăm - An Giang 2016” diễn ra từ ngày 15 đến 17-7 với đêm khai mạc và bế mạc là một chương trình nghệ thuật công phu do nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn làm tổng đạo diễn, đạo diễn Dương Thảo dàn dựng và chỉ huy. Chương trình còn có sự cố vấn về nghệ thuật Chăm do NSND Đặng Hùng đảm trách. Đêm khai mạc đã được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam, VOV1 - Hệ thời sự tổng hợp Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình một số tỉnh, thành trong cả nước.