ĐỌC GÌ TRÊN PHÁP LUẬT TP.HCM SỐ CHỦ NHẬT 5-1-2014?

Chuyên đề:

Từ vụ lập bàn thờ đòi nợ:

Cái xấu đang lộng hành ở bình diện cao

Từ việc lập bàn thờ, cho đến dùng gà vịt, “bom bẩn”, quan tài để đòi nợ, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội - Viện Xã hội học, cho rằng: “Đó là những biểu hiện sự sói mòn các hệ giá trị”. “Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là chức năng gia đình cũng đang bị biến đổi, cái xấu, cái ác có môi trường để phát triển”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình nhận định.

Góc ĐINH VĂN QUẾ:

Xài thẻ thương binh giả: cần xử hai tội

Trong thời gian qua, tình trạng giả mạo, khai man hồ sơ để hưởng chế độ người có công với cách mạng nói chung, chế độ thương binh nói riêng ngày càng nghiêm trọng, số lượng hồ sơ giả được phát hiện ngày càng nhiều, gây bức xúc và ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.

Vấn đề đặt ra là, ngoài tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì hành vi sử dụng thẻ thương binh, bệnh binh giả để lừa dối cơ quan Nhà nước còn phạm tội nào nữa?





Văn hóa – Giải trí:

Orlando Bloom trở lại với The Hobbit

Ngày 3-1 vừa qua, bộ phim The Hobbit: The Desolation of Smaug (Người Hobbit: Đại chiến với Rồng Lửa) đã công chiếu ở Việt Nam. Bộ phim thu hút những khán giả yêu cổ tích ở nhiều yếu tố, trong đó một yếu tố không thể bỏ qua là hình ảnh chàng tiên tóc trắng Legolas (Orlando Bloom) vốn đã quen thuộc ở ba phần Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) trước đó.

Và trong năm 2013, bên cạnh thông tin ly hôn của Bloom, Bloom thu hút truyền thông khi anh tiếp tục trở lại với vai Legolas trong The Hobbit phần hai. Anh làm khán giả và truyền thông bất ngờ bởi sự xuất hiện của Legolas hoàn toàn bị nhà sản xuất và đạo diễn giữ kín.

Giáo dục – Du học

Sáng tạo chỗ ở độc đáo

Một “khoảnh” không gian để ngả lưng sau giờ học? Không đòi hỏi khắt khe gì đâu, sinh viên mà!

Thời khó khăn về nhà ở xã hội, nhiều doanh nghiệp tại châu Âu đã nảy ra những ý tưởng lạ lẫm để thiết kế những nơi ở phù hợp với túi tiền và sinh hoạt của sinh viên. Song song đó, đôi khi chính sinh viên cũng rất sáng tạo, với một chút máu phiêu lưu, đã tự thiết kế cho riêng mình những không gian sinh hoạt như ý.

Sức khỏe:

Ăn lành ngày tết

Mỗi dịp tết đến xuân về thì số người phải vào cấp cứu tại bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm lại nhiều hơn. Do đó, để bảo vệ sức khỏe nhằm vui xuân đón tết thì bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề rất đáng quan tâm của cộng đồng. Hiện nay, nguồn thực phẩm trên thị trường rất phong phú và đa dạng về mẫu mã mà hầu hết là các loại thực phẩm được chế biến sẵn, chúng được bày bán ở khắp nơi kể cả vùng sâu, vùng xa cho nên việc quản lý chất lượng của ngành chức năng rất khó.

Thời đại:

Những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ biến đổi khí hậu

Theo kết luận từ một nghiên cứu của tổ chức phân tích các rủi ro Anh Quốc là Maplecroft, trong 10 năm tới đây, 1/3 sản xuất kinh tế của thế giới sẽ khu trú trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu toàn cầu.

Theo tổ chức này, có 67 quốc gia với tổng khối lượng sản xuất kinh tế là 44.000 tỷ USD, tức 32.000 tỷ euro, sẽ phải chịu tác hại từ những hiện tượng khí hậu nghiêm trọng nhất xảy ra ngày càng nhiều trên hành tinh, như bão lũ, hạn hán và nước biển dâng.

Tăng “công lực” cho wifi

Nghe có vẻ như khá bình thường, thế nhưng thiết kế một hệ thống wifi đủ mạnh vừa túi tiền không phải vấn đề đơn giản.

Cùng với hàng loạt các thiết bị laptop, smartphone ra đời thì nhu cầu kết nối mạng đang ngày một nâng cao hơn. Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai cũng biết cách làm cho bộ phát wifi nhà mình thật sự hiệu quả, đặc biệt là những nhà cao tầng.

Truyện ký:

Ông giáo quê ra phố

