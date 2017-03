Độc, lạ nhạc Giáng sinh

Điều này khác hẳn các năm trước khi mỗi mùa Noel là giới ca nhạc từ các trung tâm băng đĩa, các công ty âm nhạc cho đến các ca sĩ nổi tiếng hay không nổi tiếng đều rầm rộ tung ra hàng loạt album nhạc Noel - Giáng sinh.

Ít nhưng đầy sáng tạo

Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay số album nhạc Giáng sinh ở năm 2016 này. Tuy nhiên, mỗi sản phẩm nhạc Giáng sinh năm nay dường như đều có một sự đầu tư để có điểm nhấn riêng, đặc biệt. Nghệ sĩ sáo tây trẻ măng Huyền Trang từng gây ấn tượng tại cuộc thi Vietnam's Got Talent đã cho ra mắt album sáo tây nhạc Giáng sinh 2016 với tên gọi Christmas. Album gồm bảy ca khúc nổi tiếng về Noel như Jingle Bells, The first Noel, White Christmas… và là album nhạc Giáng sinh không lời với sáo tây làm chủ đạo đầu tiên trong nước. Để tạo nên sắc thái lạ cho Christmas của mình, các ca khúc của album này được pha trộn giữa các chất nhạc cổ điển, epic, xen vào cả chất jazz và country rock.

Ca sĩ Mỹ Linh kết hợp cùng các giọng ca trẻ như Nhật Thủy, Hoàng Tôn, Anna Trương, nhóm Oplus cùng các giọng ca nhí Mỹ Anh, A.D Dan hay dàn hợp xướng Young Beat Young Hit mang đến album Wish you a Merry Christmas & Happy New Year. Album này gồm các ca khúc truyền thống như Jingle Bell, Silent Night, O Holy Night và cả những bài nhạc trẻ như Last Christmas, Have Yourself a Merry Little Christmas hay The Little Drummer Boy được phối lại để mang cảm giác mới mẻ cho người nghe. Ngoài ra album Noel của Mỹ Linh còn chọn tạo ấn tượng bằng những sáng tác mới của các nhạc sĩ tên tuổi Dương Thụ, Anh Quân, Huy Tuấn như Ca dao đêm Giáng sinh, Thiên đường...

Nguyễn Hồng Ân là ca sĩ hiếm hoi tiếp tục cho ra mắt album nhạc Giáng sinh năm nay với tên gọi Hồng Ân - Emmanuel 24-12 sau khi đã ra album Giáng sinh vào năm ngoái. Album của Hồng Ân gồm nhiều ca khúc quen thuộc như Last Christmas, Mary’s boy child, Feliznavidad… Nhằm tạo ý nghĩa và điểm nhấn cho album của mình, Hồng Ân đã đưa vào album bộ ảnh anh chụp cùng trẻ em mang bệnh hiểm nghèo ở Mái ấm Mai Tâm để động viên ước mơ trở thành ca sĩ của nhiều em ở đây.

Ca sĩ trẻ Chí Thiện thì cùng giọng ca nhí đình đám là bé Bảo An sang tận Singapore để quay MV nhạc Giáng sinh gồm ba liên khúc: Silent Night - Santa Clause - Jingle Bell. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cùng Hoàng Huy Long sáng tác riêng ca khúc Noel về cho học trò mình là hai bé Hà My, Hà Vy. Đồng thời, Dương Khắc Linh còn làm đạo diễn ca khúc này với không khí Giáng sinh như ở Hà Lan cho hai bé. Nhạc sĩ Bùi Trọng Nghĩa thì cho ra mắt bản audio mang tên Giáng sinh về đêm nay do chính anh sáng tác...



Nghệ sĩ sáo Huyền Trang đón Giáng sinh bằng album thực hiện công phu trong nửa năm.

Mất mùa vì thị trường ca nhạc tiêu điều

Lý giải việc mất mùa nhạc Giáng sinh năm nay, giám đốc một trung tâm băng đĩa nhạc có thời từng tung ra thị trường 4-5 sản phẩm âm nhạc mỗi mùa Giáng sinh do trung tâm mình tự bỏ tiền làm để phát hành hay làm theo đơn đặt hàng của ca sĩ cho biết: Các chương trình ca nhạc giải trí miễn phí nhan nhản hiện nay trên truyền hình đã giết chết thị trường ca nhạc nói chung lẫn thị trường nhạc Giáng sinh trong vài năm trở lại đây. Hơn nữa, xu hướng nghe nhạc trên mạng đang ngày càng phát triển khiến chẳng mấy ai còn mua băng đĩa nhạc nữa nên các nhà sản xuất lẫn ca sĩ không còn muốn làm album nhạc Giáng sinh.

Thêm vào đó, có lẽ bởi năm ngoái, một loạt ca sĩ tên tuổi lẫn ca sĩ trẻ như Đồng Lan, Lan Phương… đầu tư làm album nhạc Giáng sinh nhưng không đem lại hiệu quả lắm khiến họ chẳng mặn mà với nhạc Giáng sinh năm nay. Ca sĩ Huỳnh Lộc có cách lý giải riêng: “Thực ra tôi thấy không khí Giáng sinh năm nay không được rộn ràng như năm ngoái. Mà vì tôi đã có ca khúc riêng vào năm ngoái là Ngày mới tươi đẹp nên năm nay tôi chỉ phối nhạc lại cho ca khúc này thôi”.

Hay ca sĩ Nguyễn Hồng Ân mặc dù tung ra album mới hoàn toàn cho Giáng sinh năm nay nhân sinh nhật mình đúng ngày Noel cũng cám cảnh với suy nghĩ: “Có thể nhạc Giáng sinh là một mùa nhạc trong thời gian ngắn nên nhiều ca sĩ cũng ngại đầu tư chăng?”.

Gần như chỉ có những ca sĩ tâm huyết và có lý do đặc biệt mới làm sản phẩm âm nhạc Giáng sinh năm nay. Như nghệ sĩ sáo HuyềnTrang, cô cho biết phải mất đến nửa năm đầu tư chăm chút cô mới tự tin cho ra đời album Christmas vì những tình cảm đặc biệt trong mùa Giáng sinh. Ca sĩ Mỹ Linh làm Wish you a Merry Christmas & Happy New Year với con gái và các học trò với ý nghĩa mùa Giáng sinh là mùa sum họp gia đình…

Với những lý do như thế, nhạc Giáng sinh 2016 tuy mất mùa nhưng vẫn để lại được dấu ấn.