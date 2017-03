Độc quyền sử dụng nhạc Vũ Thành An: ‘Cuộc chiến’ vẫn chưa ngã ngũ

“Nếu Vũ Thành An nói gỡ bỏ, tôi sẽ làm ngay” Chiều 16-6, Pháp Luật TP.HCM đã gặp ông Nguyễn Xuân Hàn, Tổng Giám đốc Maseco, để làm rõ thêm vấn đề. . Chưa liên lạc được để trả tiền tác quyền, tại sao Maseco vẫn sử dụng nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An, thưa ông? + Chúng tôi biết Vũ Thành An đang định cư nước ngoài nên chưa có điều kiện liên hệ được. Cũng có một nhà báo hỏi tôi có nhiều cách liên hệ sao anh không liên hệ như chỉ cần tra Google. Vậy giả thiết tôi mù Internet thì sao? . Vậy sau khi PNF công bố với truyền thông việc độc quyền cũng như công bố người đại diện nhạc sĩ Vũ Thành An tại Việt Nam là ông Vũ Đức Hoan, em trai nhạc sĩ (tháng 6-2014), tại sao Maseco vẫn không liên lạc? + Tôi có thể nói tôi không đọc báo không? Chúng tôi chưa liên hệ nhạc sĩ Vũ Thành An chứ không phải không liên hệ. Tôi chưa đi Mỹ được. . Vậy bây giờ, sau họp báo PNF công bố độc quyền bằng hợp đồng, ông dự tính xử lý như thế nào? + Tôi nhận hợp đồng bằng đường chưa chính thức, PNF chưa chính thức khẳng định độc quyền với Maseco. Sau họp báo hôm qua, chúng tôi sẽ liên hệ với nhạc sĩ Vũ Thành An nhưng khi nào liên hệ chúng tôi chưa nói được. . Trong thời gian chưa liên lạc được với nhạc sĩ Vũ Thành An, PNF chưa chứng minh được độc quyền như ông yêu cầu, tại sao ông vẫn sử dụng nhạc của Vũ Thành An mà không gỡ khỏi hệ thống? + Bắt tháo năm ca khúc đó thì không được bởi tôi chưa liên lạc được với nhạc sĩ thì PNF đã nhảy ra bảo họ độc quyền. Tôi chờ đợi họ chứng minh độc quyền. Bây giờ nếu nhạc sĩ Vũ Thành An là người nói tôi gỡ bỏ, tôi sẽ bỏ ngay, năm bài này không là gì so với kho 10.000 bài của tôi. . Xin cám ơn ông. Phía Maseco đã có hành vi xâm phạm quyền tác giả. Cụ thể đơn vị này đã vi phạm khoản 8 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ khi sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật. Và phía PNF, khi muốn công bố độc quyền thì phải chứng minh sự độc quyền đó bằng văn bản. Có thể không cần cung cấp hợp đồng giữa PNF và nhạc sĩ Vũ Thành An vì những ràng buộc bảo mật giữa hai bên, tuy nhiên cũng phải có một hình thức khác để chứng minh mình là chủ sở hữu quyền. Luật sư LÊ QUANG VY, Tổng Giám đốc Công ty

Luật Việt Long Thăng - Ngày 27-10-2012: PNF và nhạc sĩ Vũ Thành An ký hợp đồng để PNF là đại diện độc quyền khai thác tác phẩm của nhạc sĩ. - Tháng 3 và 4-2014, Cục NTBD đã cấp phép phổ biến cho 21 tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An. - Ngày 6-6-2014: PNF công bố độc quyền tác phẩm Vũ Thành An trên các phương tiện thông tin đại chúng. - Ngày 24-6-2014: Maseco được Sở VH-TT&DL cấp phép phát hành Vol 52 Midivision gồm 176 bài trong đó có năm bài hát(Bài không tên số 2, 4, 7, 8 và 10)của Vũ Thành An đã được PNF công bố độc quyền. - Ngày 25-7-2014: PNF gửi văn bản đến Maseco cho rằng Maseco đã xâm phạm độc quyền của PNF cũng như Công ty Cổ phần Icore (đơn vị được PNF ký hợp đồng giao độc quyền sử dụng nhạc Vũ Thành An làm karaoke vi tính). - Ngày 1-8-2014, Maseco gửi văn bản đến PNF yêu cầu PNF cung cấp những giấy tờ cụ thể chứng minh PNF độc quyền nhạc Vũ Thành An. - Ngày 22-12-2014: PNF gửi văn bản đến Cục NTBD về hành vi xâm phạm của Maseco. - Ngày 28-1-2015: Cục NTBD đã có văn bản đến Maseco và PNF kết luận việc Maseco sử dụng các ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An là chưa đúng pháp luật. Đồng thời Cục yêu cầu PNF tiếp tục chủ động chứng minh độc quyền của mình đối với nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An.