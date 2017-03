Đổi đời nhờ ngoại hình giống hệt nhân vật phim “The Hangover“

Thaddeus Kalinoski có ngoại hình và phong cách giống hệt nhân vật Alan Garner trong phim "The Hangover". (Nguồn: dailymail.co.uk)

Minh chứng rõ ràng là việc anh chàng 36 tuổi Thaddeus Kalinoski đang có thu nhập lên đến 250.000 USD/năm nhờ có ngoại hình giống hệt nhân vật Alan Garner trong phim.Trong "The Hangover", nhân vật chàng béo ngờ nghệch Alan là người đem lại nhiều tiếng cười nhất bởi sự ngớ ngẩn và những hành động chẳng giống ai.Không chỉ gây cười, Alan còn đem cho Thaddeus cơ hội đổi đời, sau khi người quản lý nhà hàng từng làm việc tại những khách sạn danh giá như Sheraton hay Hyatt này bị mất việc.Bài phỏng vấn Thaddeus độc quyền của tờ Daily Mail cho biết khi bộ phim mới ra mắt năm 2009, anh vẫn đang có công việc ổn định và không bao giờ có suy nghĩ về việc kiếm kế sinh nhai bằng cách đóng giả người khác.Song cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ Claire và nhiều tháng liền cố gắng hàn gắn nó khiến hiệu suất làm việc của anh đi xuống, dẫn tới việc Thaddeus mất cả việc lẫn vợ. Chỉ trong vòng vài tháng, anh đã tăng lên gần một chục cân do nhậu nhẹt đêm ngày vì buồn bã.Để rồi một ngày, Thaddeus tự nhìn vào gương và thấy mình... giống Alan: "Mọi người bắt đầu nói tôi giống anh ấy mỗi khi tôi ra ngoài. Thế rồi tôi và những người bạn thử tới Las Vegas trong một dịp cuối tuần, và tất cả thay đổi từ đó. Trong dịp cuối tuần ấy, người ta cứ tự đến với tôi và mời tôi uống rượu, chụp ảnh và tiệc tùng. Các cô gái chủ động tán tỉnh tôi và ngay đêm đầu tiên, một anh chàng còn đưa cho tôi 100 USD và bảo tôi hãy mua gì mà uống. Có cảm giác như tôi là người nổi tiếng nhất Las Vegas vậy."Sau đó, Thaddeus lập tức sắm sửa cho bản thân một bộ quần áo giống Alan trong tập phim đầu và cho biết từ đó tới nay đã xem "The Hangover" hàng trăm lần để thuộc lòng những câu thoại và cử chỉ của Alan.Kết quả là hiện giờ anh có thể ra giá 1.000 USD cho mỗi bữa tiệc muốn anh tham gia và kiếm được trung bình 250.000 USD mỗi năm."Công việc" của Thaddeus là... tiệc tùng tối ngày cùng những khách mời giàu có tới từ khắp nơi như Dubai, Australia hay châu Âu... tại những khách sạn hạng sang của Vegas như Bellagio.Anh cho biết mình đã được nhiều phụ nữ đẹp chủ động làm quen và đề nghị được ngủ cùng: "Có những lúc tôi vui đùa với tận năm cô gái trong một đêm. Vegas là một thành phố độc nhất vô nhị.”Thaddeus thậm chí còn nổi tiếng tới mức được chính đoàn làm phim "The Hangover 3" mời tham gia bộ phim với tư cách diễn viên đóng thế cho Zach Galifianakis.Anh chia sẻ: "Bradley Cooper đã ngỡ ngàng một lúc lâu do tôi quá giống bạn diễn của anh ấy. Ed Helms cũng rất vui và còn nhầm tôi với Zach. Bản thân Zach còn cười với tôi trong lần đầu gặp và nói 'Trời ơi, cứ như thể tôi đang nhìn vào gương vậy."Điểm trừ duy nhất trong công việc hiện tại của Thaddeus có lẽ là việc Zach ở ngoài đời đã giảm cân còn "The Hangover" cũng đã kết thúc.

Anh thừa nhận rằng mình sẽ không làm công việc này lâu nữa: "Nó rất vui, nhưng ảnh hưởng nhiều tới gan và giấc ngủ của tôi. Tôi cũng không chắc người ta sẽ còn hứng thú với nhân vật này bao lâu nữa, nhưng đây thực sự là một trải nghiệm không thể tin nổi"./.

