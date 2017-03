Đối thủ đáng gờm của Trương Nghệ Mưu sắp ra rạp

Mùa thu năm nay, nếu như Trương Nghệ Mưu tung ra tác phẩm mới nhất của mình, bộ phim tình cảm “The love of the hawthorn tree” (tạm dịch: Tình yêu của cây táo gai), thì đối thủ đáng gờm của ông, đạo diễn Ngô Vũ Sâm cũng tự hào giới thiệu “đứa con” tinh thần đầy kiêu hãnh của mình “Reign of Assassins” (Kiếm vũ).



"Sát thủ" Từ Hy Viên (Nguồn: Internet)



“Kiếm vũ” của Ngô Vũ Sâm, sẽ chính thức ra rạp trên toàn quốc vào ngày 12/11 tới đây, là phim đầu tiên lấy một nữ anh hùng làm nhân vật trung tâm.



Ngoài nữ chính là nữ sát thủ do Dương Tử Quỳnh thủ vai, phim còn có “tập đoàn sát thủ mỹ nhân” như Từ Hy Viên, Lâm Hy Lôi, nữ diễn viên Đại lục Giang Nhất Yến...



Cuộc đời của những siêu sát thủ sẽ không bao giờ thanh bình. Cũng vì lẽ đó, “Kiếm vũ” sẽ kể câu chuyện về nữ sát thủ có tên Tằng Tịnh (Dương Tử Quỳnh) hy vọng có một cuộc sống bình thường bên người thương yêu, song vì sở hữu thánh vật giang hồ mà bị nhiều sát thủ truy đuổi.



Chúng lại chính là những đồng môn xưa kia của Tằng Tịnh - tổ chức sát thủ Huyền Vũ Thạch khét tiếng nhất giang hồ và đã dò ra tung tích của cô. Chúng không từ mọi thủ đoạn máu lạnh nào để cướp đi hài cốt của Đạt Mai Sư Tổ mà Tằng Tịnh đang bảo vệ, thứ sẽ đem lại sức mạnh vô song cho người chiếm được.



Tằng Tịnh bị cuốn vào cuộc chiến chống lại các siêu sát thủ, bảo vệ báu vật vô giá cũng như người chồng thư sinh hiền lành A Thịnh (do Jung Wung Soo, một diễn viên Hàn Quốc, thủ vai). Bất ngờ thay, Tằng Tịnh phát hiện ra chân tướng thật sự của chồng cô và những bí mật khủng khiếp trong quá khứ dần hé lộ.../.





