Đơn Dương bị kết án chụp ảnh, thu băng sex tống tiền

Diễn viên Đơn Dương (tên thật Bùi Đơn Dương) sinh ngày 27/8/1957 tại Đà Lạt. Đơn Dương từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: Ba mùa (Three Seasons) của đạo diễn Tony Bùi, Mê Thảo thời vang bóng (đạo diễn Việt Linh), Đời cát (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân). Năm 2002, Đơn Dương xuất hiện trong phim We are Soldiers (Chúng ta là người lính) của đạo diễn Randall Wallace và gặp nhiều phản đối. Từ năm 2003, Đơn Dương định cư tại Mỹ.