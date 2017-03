Đóng máy "Những người độc thân vui vẻ", Trọng Trinh trần tình

Dừng dự án vì cảm thấy điều đó là cần thiết!

- Những ngày qua hẳn anh cũng đã nghe những phản hồi, phần lớn là không tốt về NNĐTVV, điều này có ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng của đoàn làm phim khi thực hiện những cảnh quay cuối cùng cho NNĐTVV?

- Tất nhiên khi đang tiến hành quay phim, chúng tôi cũng đã nghe nhiều dư luận xung quanh việc dừng sản xuất phim nhưng thực ra chúng tôi cũng đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Một bộ phim nếu không thành công như mong đợi thì sẽ phải đổi format hay chuyển sang dự án khác, đó là điều bình thường.

Cuộc chia tay nào cũng để lại nhiều tiếc nuối nhưng nếu nói quyết định dừng sản xuất bộ phim gây nên một sự xáo trộn hay bức xúc trong đoàn làm phim thì không. Chúng tôi là những người làm phim chuyên nghiệp và khen-chê là điều dự án phim nào cũng gặp phải.

- Anh nói đoàn làm phim đã chuẩn bị trước cho tình huống này tức là dư luận những ngày qua không ảnh hưởng gì lắm đến NNĐTVV?

- Chúng tôi dừng dự án này vì cảm thấy điều đó là cần thiết. Những người làm phim lúc nào cũng mong muốn phim của mình được khán giả đón nhận, hưởng ứng. Nên khi cảm thấy NNĐTVV chưa thoả mãn được khán giả thì đành phải chọn một hướng đi khác.

- Anh được chọn làm đạo diễn cho 12 tập cuối cùng của NNĐTVV do nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến viết chứ không phải kịch bản Việt hoá từ kịch bản gốc của Trung Quốc, các anh muốn có một kết thúc có hậu, một kết thúc cho NNĐTVV?

- Tôi cho đó là một cái kết đẹp. Ê kíp của chúng tôi gồm đạo diễn, diễn viên, quay phim... đều rất hào hứng với bộ kịch bản này. Cũng đã lâu lắm rồi anh em làm phim mới cảm thấy thật sự hứng khởi với những tập phim cuối này. Những ngày qua, khi thực hiện những cảnh cuối cùng cho NNĐTVV, anh em trong đoàn làm phim thậm chí còn làm việc tốt hơn trước rất nhiều.

Đây là bộ kịch bản tôi cho là chuẩn với dạng phim sitcom vì vẫn bám được bối cảnh, câu chuyện cũ và làm cho người xem cảm nhận được sự hít thở của không gian bên ngoài cũng như bên trong ngôi nhà vui vẻ. Ngoài yếu tố hài còn có những câu chuyện xúc động về thân phận của những người khách đến với ngôi nhà vui vẻ. Chúng không hề độc lập với những tập phim trước mà là một câu chuyện liên đới với những người khách đã đến trọ ở khu nhà độc thân.

Gánh một phần trách nhiệm vì kết cục không vui vẻ của bộ phim

- Anh và đoàn làm phim đánh giá cao kịch bản 12 tập kết của NNĐTVV và hào hứng với nó, nhưng với những phản hồi không tốt về NNĐTVV, anh có nghĩ phần cuối cùng này khi phát sóng có thể kéo lại được lượng khán giả đã từng quay lưng với NNĐTVV trước đây không?

- Để lấy lại cảm tình của khán giả thì tôi nghĩ là chưa. Nhưng với ê kíp những người làm phim, chúng tôi mong muốn với phần cuối cùng này, NNĐTVV sẽ tốt hơn và để lại dấu ấn nào đó trong lòng khán giả.

- Nhiều người cho rằng, sở dĩ có màn kết thúc NNĐTVV như vậy là vì các anh muốn cứu vớt lại chút gì đó danh tiếng của NNĐTVV. Anh sẽ nói gì trước lời nhận xét này?

- Người ta có thể có những nhận xét khác nhau vì đó là quyền của mỗi người. Còn với tư cách những người làm phim, chúng tôi chỉ muốn với những tập cuối cùng này ít nhất NNĐTVV sẽ không làm khán giả thất vọng.

- Khi một dự án phim không thành công như mong muốn, người ta có thể nghĩ tới nhiều nguyên nhân khác nhau, do kịch bản dở, do đạo diễn tồi và cũng có thể do diễn viên kém. Nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến cho rằng, sự không thành công của NNĐTVV có phần do lỗi của mình. Còn anh, với tư cách là đạo diễn, anh có nghĩ mình phải chịu một phần trách nhiệm?

- Dĩ nhiên một bộ phim không thành công đến từ nhiều nguyên nhân. Tôi rất đánh giá cao anh Tiến vì đã là người đầu tiên đứng ra thừa nhận những điểm chưa được của NNĐTVV và nhận lỗi về mình. Tuy nhiên, với tư cách là đạo diễn, tôi nghĩ mình cũng phải gánh một phần trách nhiệm.

- Không chỉ có khán giả đâu mà ngay cả những diễn viên đã tham gia NNĐTVV từ đầu mới đây cũng lên tiếng "chỉ trích" bộ phim. Anh cảm thấy thế nào khi chính những người trong cuộc lại nói không tốt về NNĐTVV?

- Buồn chứ! Khi nghe những lời nhận xét không hay về phim chúng tôi cũng buồn nhưng rồi cảm thấy không phải nghệ sĩ nào cũng tâm huyết được với tất cả dự án phim từ đầu đến cuối. Chúng tôi chỉ mời họ tham gia với tư cách là nghệ sĩ chứ không phải là người chia sẻ với đoàn làm phim, với nhà sản xuất thành công hay thất bại của bộ phim. Bản thân những người làm phim chúng tôi cũng ghi nhận những ý kiến đó và coi đó như một kinh nghiệm cần rút ra cho mình.