Đồng nghiệp thương tiếc nghệ sĩ Long Hải

Nghệ sĩ Long Hải sinh năm 1948, trong một gia đình nghèo ở Long An. Năm 1967 ông lên Sài Gòn, được nhận vào Đoàn kịch nói Kim Cương làm việc trong hậu trường từ dọn cảnh đến nhắc tuồng, thư ký, ngoại vụ. Ông chỉ may mắn được lên sân khấu khi vào vai quần chúng không thoại hay thế vai cho ai đó. Dần dần ông được giao nhiều vai phụ trong nhiều vở như Trà Hoa Nữ, Người tình trễ xe, Lá sầu riêng, Vực thẳm chiều cao, Bông hồng cài áo, Con nai đen rừng Đế Thích… Với lối diễn hài sinh động, phong phú từ lời nói vừa khàn vừa cao đặc trưng, khán giả nhớ mãi ông trong những vai hài duyên dáng như thằng Mãi trong Vực thẳm chiều cao, thằng Be trong Trà Hoa Nữ…



Khi Đoàn kịch Kim Cương không còn hoạt động, ông chuyển sang làm phim truyền hình cũng với những công việc không tên trong hậu trường, sau này làm chuyên về thư ký, ngoại vụ cho các đoàn làm phim. Ông cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng trong những vai phụ như Lục ông trong Lục Vân Tiên, tía Út Nhỏ trong Hương phù sa… Vai diễn cuối cùng của ông trước khi ngã bệnh là trong bộ phim Những chuyên án lạ.

Dù ở vị trí nào ông cũng hết lòng trong công việc, được đồng nghiệp thương yêu, kính trọng như lời đạo diễn Phương Điền chia sẻ: “Vĩnh biệt anh, một người anh nhân hậu, hiền như cục đất, thật thà như đếm, hết lòng với các thế hệ đàn em, là bà đỡ mát tay cho các đạo diễn trẻ... Cầu mong anh thanh thản nơi miền cực lạc".

Lễ viếng nghệ sĩ Long Hải từ 22 giờ ngày 19-11 tại nhà riêng 60/5 đường 18, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM; lễ động quan lúc 6 giờ ngày 22-11, sau đó hỏa táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận Thủ Đức, TP.HCM.



Bộ phim cuối cùng của nghệ sĩ Long Hải.



Diễn viên Võ Thành Tâm đến viếng.



Đạo diễn Phương Điền thương tiếc nghệ sĩ Long Hải.



Diễn viên Huỳnh Đông đến viếng.



Diễn viên điện ảnh Lê Tuấn Anh thương tiếc nghệ sĩ Long Hải.



Nghệ sĩ Kim Cương rưng rưng chia buồn với gia đình.







Trong đời thường Kim Cương luôn quý thương Long Hải như một người em, người đồng nghiệp gắn bó.



Khiếu diễn hài là sở trường của nghệ sĩ Long Hải.