Dòng người đổ về chùa Đại Tuệ, tắc đường nửa ngày

Từ sáng sớm 5-2 (mùng 9 Tết 2017), từng dòng người đổ về huyện Nam Đàn rồi theo các con đường đến chùa Đại Tuệ, ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế kỷ 14 để thờ Phật bà Đại Tuệ, tọa lạc trên núi Đại Huệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn).



Rất đông du khách đến chùa Đại Tuệ.

Do dòng xe, người đổ về chùa quá đông nên từng dòng xe nối đuôi nhau nhích từng tí từ quốc lộ 46 theo đường Lê Hồng Sơn đến chân núi Đại Huệ. Trong buổi sáng, bãi đậu xe ở chân núi không còn chỗ trống.

Đến gần trưa, đoạn đường bê tông độc đạo từ chân núi Đại Huệ lên chùa Đại Huệ tắc nghẽn tới nửa ngày.



Đường lên chùa Đại Tuệ tắc nghẽn kéo dài.

Công an huyện Nam Đàn, Công an xã Nam Anh, dân quân tự vệ xã Nam Anh phải tăng cường tối đa lực lượng đến bảo vệ an ninh trật tự, phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông.



Cắt bánh chưng 500 kg phát cho người dân, du khách.

Tại khuôn viên chùa, hàng ngàn người xếp hàng xin chữ và bút viết. Ngoài khai bút cầu trí tuệ, tại chùa Đại Tuệ cũng đã diễn ra nghi thức dâng cúng bánh chưng 500 kg, trồng cây lưu niệm, tọa đàm bốn đề án văn hóa Phật giáo Việt Nam. Sau khi dâng cúng bánh chưng 500 kg (do Hiệp hội Du lịch Nghệ An cúng dường), các chư tăng và lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, các đại biểu mở cắt bánh phát lộc cho du khách.



Cho đến chiều tối 5-2, đoạn đường lên chùa Đại Tuệ đã hết ách tắc giao thông, người dân trở về an toàn.