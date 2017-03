Dự đoán: Ca nhạc sẽ tràn ngập truyền hình

Khó khăn kinh tế làm tình hình nhạc Việt những tháng cuối cùng của năm 2013 thay đổi. Đó là sự lên ngôi của những chương trình ca nhạc miễn phí qua truyền hình, xu hướng nghe nhạc miễn phí qua mạng… thay cho những liveshow, album bạc tỉ ca sĩ bỏ tiền túi làm và khán giả bỏ tiền mua vé xem. Thị trường nhạc Việt 2014 được dự đoán không khác cuối năm 2013.

Thiếu vắng liveshow

Đạo diễn Trần Vi Mỹ, một gương mặt đắt sô với liveshow của nhiều ca sĩ, nhận định chỉ có những ca sĩ đủ thực lực kinh tế, tài năng lẫn có khán giả riêng như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Đan Trường, Thu Minh… mới can đảm làm liveshow. “Một, hai năm nữa, các ca sĩ thị trường, ca sĩ trẻ vẫn chưa ngoi lên thay thế được những tên tuổi này vì khả năng ca hát lẫn tài chính. Nhìn lại trong năm 2013, các gương mặt trên (ngoại trừ Hồ Ngọc Hà) đều đã làm liveshow; nếu không làm liveshow lớn thì họ cũng đã có những liveshow định kỳ và tham gia những vai trò khác để khán giả không quên họ. Đây là định hướng đúng của các ca sĩ bởi không phải họ không đủ tài lực hay sự tỏa sáng mà khi thực hiện một liveshow họ phải chuẩn bị vài tháng đến cả năm; làm sao để khán giả thấy xứng đồng tiền bát gạo khi xem chương trình. Như trường hợp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, 2014 anh sẽ không làm liveshow mà tập trung cho một liveshow tổng lực vào 2015, còn lại anh xuất hiện trong vai trò giám khảo chương trình The Voice và The X-Factor” - đạo diễn Trần Vi Mỹ nói.





Nhiều bạn trẻ vẫn ôm giấc mơ trở thành ca sĩ nên các chương trình tìm kiếm tài năng ca hát vẫn tiếp tục nở rộ trong năm 2014. Trong ảnh: Các bạn trẻ đăng ký thi sơ tuyển The X-Factor tại TP.HCM vào ngày 27-12 vừa qua. Ảnh: PHẠM THẾ DANH



Việc thiếu vắng những liveshow sẽ là một khoảng hụt cho thị trường âm nhạc trong năm tới. Đạo diễn Vũ Thành Vinh, đạo diễn các chương trình ca nhạc định kỳ: Dấu ấn, Câu chuyện âm nhạc…, chia sẻ: “Khi nhiều chương trình ca nhạc được truyền hình trực tiếp, khán giả quá no nê qua truyền hình thì có một thực tế, họ sẽ lười đến sân khấu? So với xem qua truyền hình cùng với công nghệ ti vi, loa hiện đại, cảm xúc khi xem (nghe) ca khúc cũng như khi coi tại sân khấu. Và qua truyền hình, ngoài việc khán giả không bỏ tiền đi xem thì ngay ở nhà cũng có thể có nhiều lựa chọn để xem hơn. Đương nhiên nhu cầu qua truyền hình cần nhưng vẫn cần có những chương trình biểu diễn trực tiếp có đầu tư đúng mức”.

Ca nhạc gắn với truyền hình

Ngược lại với tình hình thiếu vắng liveshow, năm 2014 sẽ tràn ngập chương trình ca nhạc qua truyền hình. Đạo diễn Vũ Thành Vinh nhận định: “Dựa trên sự ổn định của các chương trình ca nhạc truyền hình trực tiếp vào cuối năm 2013, nhiều nơi có dự án thực hiện các liveshow ca nhạc gắn kết truyền hình. Tổ chức liveshow nghệ sĩ phải đầu tư lớn, trong khi các chương trình truyền hình trực tiếp đã có tài trợ, đầu ra là một số lượng lớn khán giả truyền hình đảm bảo cho việc quảng bá hình ảnh của nghệ sĩ, thương hiệu và người xem miễn phí. Vì thế xu hướng ca nhạc gắn với truyền hình là tất yếu!”

Chương trình ca nhạc gắn với truyền hình năm 2014 cũng sẽ có nhiều thay đổi. Các chương trình ca nhạc định kỳ truyền hình trực tiếp như: Dấu ấn, Câu chuyện âm nhạc, Âm nhạc và bước nhảy, Tình khúc vượt thời gian, Thay lời muốn nói… và các chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng ca hát cho người lớn lẫn trẻ em: The Voice, Vietnam Idol, Popstar to Operastar, The Voice Kid, The Winner Is, Đồ rê mí… vẫn tiếp tục.

Bên cạnh đó, mỗi loại hình này sẽ tăng thêm vài chương trình. Dự kiến sẽ có thêm bốn chương trình ca nhạc định kỳ truyền hình trực tiếp trong đó gần nhất là chương trình liveshow dành cho các gương mặt ca sĩ trẻ sẽ lên sóng vào tháng 3-2014; ít nhất ba chương trình tìm kiếm tài năng ca hát: The Ultimate Entertainer, Ngôi sao Việt - Lotte VK-Pop Super Star, The X-Factor…

Ngoài ra, năm 2014 còn có nhiều chương trình gameshow có thử thách ca hát: Đố ai hát được, Odd One In…

Ông Nguyễn Hải, Giám đốc sản xuất Công ty Đông Tây Promotion, chia sẻ sở dĩ nở rộ nhiều chương trình tìm kiếm tài năng ca hát bởi “định dạng chương trình tìm kiếm tài năng ca hát vẫn nhiều hơn định dạng tìm kiếm các tài năng khác. Có thể các chương trình chưa tìm ra tài năng xuất chúng nhưng vẫn rất nhiều người có khả năng ca hát để đáp ứng cho các chương trình này. Một thực tế nữa là giới trẻ vẫn mong muốn trở thành ca sĩ” - ông Nguyễn Hải cho biết.

Phải đổi mới để giữ khán giả

2014 sẽ là năm của ca nhạc trên truyền hình, đặc biệt với các chương trình tìm kiếm tài năng ca hát. Ngoài tài năng thì làm sao để khán giả không thấy chán với chương trình vì sự cũ kỹ cũng là một đòi hỏi đúng đắn. Chắc chắn xu hướng trong năm sắp tới vẫn là các chương trình thi hát. Chương trình định dạng mới thì được đón nhận dễ nhưng sẽ rất dễ chán nếu chương trình không cải tiến, thay đổi, làm mới để thu hút khán giả. Ví dụ rõ nhất là chương trình The Voice, chương trình này đã vào mùa thứ năm ở Mỹ và vẫn hút khán giả nhưng ở Việt Nam chỉ thu hút năm đầu tiên, qua năm thứ hai (2013) đã không còn sức hút nữa. “Một định dạng mới là phương tiện để giúp nhà sản xuất giới thiệu đến khán giả một chương trình mới mẻ nhưng để khai thác nhiều mùa làm khán giả không thấy nhàm chán, giữ nhịp được khán giả đòi hỏi nhà sản xuất phải có tư duy, óc sáng tạo” - một nhà sản xuất chia sẻ.

Cũng đồng tình với ý kiến này, đạo diễn Vũ Thành Vinh cho rằng: “Dù khán giả được lợi không mất tiền khi xem ca hát qua truyền hình, có nhiều chương trình để chọn lựa nhưng khi quá nhiều chương trình không được đầu tư chuẩn mực thì khán giả cũng sẽ rời bỏ chương trình mà thôi!

Xu hướng nghe video nhạc có cốt truyện lên ngôi Khác với tình hình ca nhạc của đời sống thực và truyền hình, xu hướng nghe nhạc qua mạng Internet năm 2014 sẽ nhiều thay đổi hơn. Nhạc được nghe qua mạng chủ yếu là nhạc trẻ. Riêng với Youtube thì những ca sĩ thị trường: Hồ Quang Hiếu, Chi Dân, Châu Hải Phong, Hồ Việt Trung, Phạm Trưởng… luôn là những cái tên dẫn đầu nghe nhạc qua mạng. Các ca sĩ tên tuổi trên thị trường: Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Tuấn Hưng… là những gương mặt có những MV với lượt xem cao nhất trên hệ thống của Pops YouTube. Năm 2014, xu hướng nghe những video nhạc (phim ca nhạc) có cốt truyện sẽ lên ngôi. Điển hình là trong những tháng cuối năm 2013, một số phim ca nhạc có cốt truyện với độ dài khoảng bảy phút: Gã khờ, Trả lại anh (Nhật Kim Anh), Gửi cho anh - phần 2 (Khởi My) rất thu hút người xem. Riêng phim ca nhạc Gửi cho anh của Khởi My cán mốc 6 triệu lượt xem trong vòng một tuần. Bà NGUYỄN HỮU VĨNH HẠNH, Giám đốc phát triển tổ chức

và kinh doanh Công ty Pops Worldwide - đối tác chính thức

của YouTube tại Việt Nam Ca sĩ nhảy sang làm phim Ngắm nghía được sự tụt dốc của thị trường âm nhạc, rất nhiều ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nhảy sang đầu tư làm phim với dàn diễn viên là các ca sĩ. Chẳng hạn, gần nhất là Công ty Âm nhạc WePro của đạo diễn Quang Huy chuyên sản xuất âm nhạc nhảy sang đầu tư làm phim Thần tượng (đang chiếu rạp) với dàn diễn viên là các ca sĩ trẻ: Hoàng Thùy Linh, Ngô Kiến Huy, Harry Lu…; ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đầu tư thực hiện phim Hiệp sĩ mù (kịch bản, đạo diễn Lưu Huỳnh; âm nhạc Đức Trí) dự kiến ra mắt vào hè 2014; ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng êkíp cũng có kế hoạch thực hiện phim ca nhạc có ca sĩ này tham gia diễn xuất…

QUỲNH TRANG