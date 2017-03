Dự đoán top 15 HH Thế giới người Việt

Nguyễn Ngọc Kiều Khanh - Người đẹp Biển

Ngoại hình đẹp, gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu và nụ cười trong sáng. Ngay từ khi xuất hiện lần đầu tại buổi họp báo vào sáng ngày 10/8, Kiều Khanh, nữ sinh 19 tuổi đến từ nước Đức đã sớm trở thành tâm điểm chú ý của báo chí và khách mời.

Tuy vậy, nhiều người từng lo lắng cho Kiều Khanh, bởi vẻ hiền lành và tính cách khá nhút nhát. Việc không quen tiếp xúc với truyền thông, đã khiến người đẹp khá bị chìm so với nhiều thí sinh khác biết cách thể hiện trong những ngày đầu của cuộc thi. Kiều Khanh cũng chưa thể hiện được sự nổi bật của mình trong các phần thi phụ như Thể thao, Thời trang, kể cả Tài năng, dù chất giọng khá ổn khi hát ca khúc tiếng Anh The voice within. Phải đến ngày 17/8, ở phần thi Người đẹp Biển, cô nữ sinh đến từ nước Đức mới tỏa sáng với thân hình lý tưởng, chiều cao 1m76, nặng 53 kg, số đo 85-63-94 cùng những sải bước tự tin, khoe nụ cười tươi sáng. Một ngày sau đó, Kiều Khanh tiếp tục có cơ hội giành giải Người đẹp Ảnh, khi lọt vào top 11 do báo chí bình chọn.

Nguyễn Ngọc Kiều Khanh sinh năm 1991 và lớn lên tại nước Đức. Bố mẹ cô là người Hà Nội gốc, trước là công nhân xuất khẩu lao động, sau tự mở xưởng may để kinh doanh riêng ở Đức. Người đẹp vừa tốt nghiệp trung học và đã được ba trường đại học mời nhập học. Kiều Khanh có thể sử dụng tốt ba ngôn ngữ Anh, Đức, Việt. Cô còn có thể giao tiếp một chút bằng tiếng Pháp. Vào đầu năm học tới, người đẹp sẽ vào đại học Rostock, chuyên ngành kinh tế.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, vốn liếng tri thức, phong thái giản dị, cùng tính cách hiền lành, đáng yêu, Kiều Khanh (số báo danh 588), từng đoạt danh hiệu Hoa hậu người Việt tại châu Âu 2009, đang nổi lên như là ứng viên hàng đầu cho ngôi vị Hoa hậu Thế giới người Việt năm nay.

Nguyễn Thanh Huyền - Người đẹp Tài năng

Có thể nói, Thanh Huyền, số báo danh 589 là đối thủ đáng gờm của các thí sinh tại cuộc thi năm nay. Người đẹp 18 tuổi, sinh viên ngành Luật, đến từ nước Nga đã gây được ấn tượng cho mọi người ngay ở vòng chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt, khu vực SNG, bởi khuôn mặt thanh tú cùng vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa sắc sảo, kiêu kỳ. "Tôi chưa thấy nhan sắc nào như cô bé này, chụp ở góc nào cũng thấy đẹp", nhận xét của nhiếp ảnh gia Quốc Huy.

Nguyễn Thanh Huyền với chiều cao 1m71, nặng 52kg, số đo 83-61-87 đã bật sáng như là ứng viên của ngôi vị hoa hậu, ngay từ những ngày đầu. Người đẹp luôn biết cách khiến cho mình nổi bật giữa đám đông, từ cách trang điểm, trang phục, đặc biệt là mái tóc, luôn để thẳng dài, suôn mượt.

Trong tất cả các phần thi phụ, Thanh Huyền đều để lại ấn tượng cũng như những hình ảnh đẹp với khán giả. Đặc biệt, khó ai quên được cảm xúc khi theo dõi phần trình diễn của cô với những bước nhảy múa, những cú lộn vòng, xoạc chân mềm dẻo, điêu luyện trên nền nhạc sôi động của Vũ điệu Phương Đông, trong phần thi Người đẹp Tài năng. Đây là tiết mục được ban giám khảo chọn trao giải và sẽ được trình chiếu lại trong đêm thi chung kết. Thanh Huyền lọt vào top 11 Người đẹp Ảnh.

Nguyễn Thanh Huyền sinh ra và lớn lên ở nước Nga, tuy nhiên cô có thể sử dụng tiếng Việt một cách tự nhiên và lưu loát. Điểm hạn chế của thí sinh số báo danh 589 là tính cách khá thất thường, lúc vui vẻ, khi hơi lạnh lùng, khó gần và chưa khéo léo trong cách ứng xử hay lúc trả lời báo chí.

Victoria Thúy Vy - Người đẹp Thể thao

Đáng yêu và ngọt ngào là những cảm nhận đầu tiên của bất kỳ ai khi tiếp xúc với Victoria Phạm Thúy Vy, cô nữ sinh 21 tuổi, đến từ California, Mỹ. Không chỉ xinh đẹp và tươi tắn, Victoria còn rất thân thiện. Quan niệm của Thúy Vy là "sống thật với chính tâm hồn mình, không nên thể hiện một cách giả tạo để lấy lòng người khác".

Sở hữu thân hình khá mảnh mai với chiều cao 1m71, nặng 47kg cùng các số đo 83-60-88, không ai nghĩ Victoria Thúy Vy sẽ giành chiến thắng trong phần thi Người đẹp Thể thao. Thế nhưng người đẹp đến từ Mỹ đã chứng minh tài năng của cô một cách thuyết phục. Thân hình khỏe khoắn cùng những động tác chuẩn xác khi thi đấu ở cả hai bộ môn bóng nước, aerobic đã mang về cho cô gái xinh đẹp này giải thưởng Người đẹp thể thao. Victoria cũng nằm trong top 11 Người đẹp Ảnh.

Một điểm cộng khác khiến Victoria trở thành ứng cử viên của ngôi vị hoa hậu, là cách ứng xử thông minh và tự tin. Trước khi trò chuyện, Thúy Vy luôn giải thích: "Em rất muốn trả lời các câu hỏi bằng tiếng Việt, nhưng vốn từ ngữ của em khá hạn chế, nên có từ nào khó, nhờ anh chị giải thích lại giúp em thêm một lần nữa nhé". Các câu trả lời của người đẹp luôn ngắn gọn, súc tích nhưng ý nghĩa, như phong cách trò chuyện của người Mỹ.

Victoria Thúy Vy đang là sinh viên năm 3, ngành Kinh tế, đại học UC Berkeley. Cô cũng là cháu gái của nhạc sĩ Đức Huy - tác giả của các ca khúc nổi tiếng Người tình trăm năm, Đừng xa em đêm nay, Và con tim đã vui trở lại…

Ninh Hoàng Ngân - Người đẹp Thời trang

Ngay từ vòng bán kết, khu vực phía Nam, Ninh Hoàng Ngân đã nổi bật bởi khuôn mặt phúc hậu, má lúm đồng tiền cùng nụ cười xinh và vóc dáng khá lý tưởng, chiều cao 1m74, 51 kg, số đo 84-62-91. Người đẹp TP HCM không quá nổi bật trong những ngày đầu đến với Vinpearl Land, nhưng cô dần biết cách thể hiện mình, để ngày càng tỏa sáng hơn, đặc biệt là trong đêm thi Người đẹp Thời trang, phần thi đã giúp cô đoạt giải và giành vé vào thẳng top 15.

Hoàng Ngân chia sẻ: "Với tôi, gia đình và bạn bè là những thứ quan trọng nhất. Tôi luôn muốn dành cho họ mọi thứ tốt nhất". Vừa tròn 20 tuổi, người đẹp đang theo học ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Tôn Đức Thắng. Khả năng giao tiếp tự tin cũng là điểm mạnh ở người đẹp. Vì thế, một suất vào top 5 trong đêm chung kết có lẽ là một mục tiêu không quá khó với cô nữ sinh xinh đẹp này.

Hạ Thị Hoàng Anh - Người đẹp Áo dài

Không sở hữu một nhan sắc đẹp rực rỡ, nhưng Hạ Thị Hoàng Anh mang nhiều nét quý phái, yêu kiều của thiếu nữ Tràng An. Khuôn mặt của cô nếu trang điểm nhẹ nhàng sẽ rất xinh xắn, mộc mạc. Hoàng Anh có sở thích đọc sách, nấu ăn, nghe nhạc trữ tình.

Nhan sắc 22 tuổi cao 1m70, nặng 51 kg, số đo ba vòng là 87-63-92 nhanh chóng gây được sự chú ý, khi lọt vào top 5 phần thi Người đẹp Thể thao. Sau "sự cố" sửa mũi của Phạm Thị Thùy Linh, Hoàng Anh đã trở thành người thắng giải Người đẹp Áo dài và giành vé vào thẳng top 15.

Thật đáng tiếc khi Thùy Linh - gương mặt sáng giá, có thể vào top 5, phải rời cuộc thi từ khá sớm. Nhưng đại diện mới của giải thưởng Miss Áo dài cũng là một ẩn số khá thú vị và top 15 ắt hẳn chưa phải là đích mà cô nhắm đến. Điều cần thiết ở thời điểm này của Hoàng Anh là duy trì được phong độ, không rơi vào tình trạng lúc lên lúc xuống như mấy ngày gần đây, để có thể tỏa sáng trong đêm thi chung kết.

Daniela Nguyễn Thu Mây - CH Czech

Với hai lần vào top 5 ở cả hai phần thi, Người đẹp Tài năng và Người đẹp Áo dài cũng như việc mới được xướng tên trong top 11 Người đẹp Ảnh, Daniela Thu Mây không chỉ có cơ hội vào top 15 mà còn có thể tiến xa hơn vị trí đó trong đêm chung kết.

Không chỉ xinh đẹp với khuôn mặt tươi sáng, làn da trắng mịn màng, Thu Mây còn hút hồn nhiều người, bởi vì, dù sinh ra và lớn lên ở Czech, cũng như sở hữu một vẻ ngoài rất Tây nhưng người đẹp có tâm hồn trong sáng và rất thuần chất Á Đông. Hơn nữa, cô còn khiến mọi người xuýt xoa khi đi cùng nhan sắc là một tính cách rất đáng yêu, khả năng sử dụng tiếng Việt phong phú và nhiều tài lẻ khác.

Không nổi trội về hình thể (cao 1m67, nặng 48kg, số đo 80-59-89) nhưng khuôn mặt xinh đẹp, phong thái, tính tình đáng yêu và cách ứng xử thông minh, nhanh nhẹn là những vũ khí giúp Thu Mây ghi điểm với ban giám khảo.

Thu Mây đang là sinh viên năm thứ 4 ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Praha, Czech. Sở thích của cô là đọc sách. Cô có khả năng chơi đàn piano và sáng tác thơ.

Nguyễn Phương Mai - Hà Nội

Ngay từ đầu cuộc thi, Phương Mai đã là một trong những thí sinh được báo chí săn đón nhất, bởi trước đó, cô từng lọt vào top 10 cuộc thi Siêu mẫu châu Á, một người mẫu tiềm năng ở TP HCM và chuyện tình cảm liên quan đến đạo diễn Ngô Quang Hải.

Điểm mạnh của Nguyễn Phương Mai khi đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt là thân hình gợi cảm, phong thái tự tin, thẩm mỹ thời trang và tính cách thân thiện. Đặc biệt, khả năng ứng xử linh hoạt, thông minh của người đẹp là vũ khí lợi hại nhất. Khi lọt vào top 5 cuộc thi Người đẹp Biển, trước câu hỏi của MC Long Vũ: "Bạn nghĩ ai là người xứng đáng nhất để nhận giải". Không như câu trả lời chung chung của Nguyễn Thị Thanh Vân "Em nghĩ tất cả mọi người đều xứng đáng", Phương Mai khẳng khái trả lời: "Em nghĩ em xứng đáng vì đã trình diễn hết mình. Nếu ban giám khảo chọn em, em sẽ rất cảm ơn". Câu trả lời chân thật và thông minh của cô nhận được sự cổ vũ rất lớn từ mọi người.

Nhiều người hy vọng Phương Mai có thể lọt vào top 5, để được nghe cô đối đáp với ban giám khảo, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, với vóc dáng và phong cách, số báo danh 889 chỉ hợp để làm siêu mẫu.

Phương Mai năm nay 20 tuổi, cao 1m70 nặng 51kg, số đo ba vòng 84-59-91. Cô là sinh viên đại học RMIT. Câu ngạn ngữ yêu thích là: "Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ - Stay hungry, stay foolish", Steve Jobs. Người đẹp cũng được báo chí bình chọn vào top 11 Người đẹp Ảnh

Lưu Thị Diễm Hương - TP HCM

Một câu hỏi mà không ít người muốn dành cho Diễm Hương, người đẹp đến từ TP HCM, là tại sao đến thời điểm này, cô vẫn chưa tỏa sáng. Nữ sinh 20 tuổi, sinh viên đại học Hoa Sen, sở hữu khuôn mặt xinh tươi, làn da trắng mịn và vóc dáng yêu kiều (cao 1m71, nặng 50kg, số đo 84-61-92) được chờ đợi sẽ là tâm điểm của cuộc thi năm nay, thế nhưng, có vẻ như bị "khớp" trước một rừng người đẹp, Diễm Hương chưa bộc lộ được thế mạnh riêng của mình.

Tuy vậy, trong tất cả các hoạt động, người đẹp luôn biết cách tạo những điểm nhấn riêng ở bản thân, để thu hút các ống kính và giám khảo, khi với trang phục, phụ kiện, khi với những nụ cười và ánh mắt tinh nghịch...

Diễm Hương cũng là một trong số các thí sinh có khả năng ứng xử tốt. Câu trả lời của cô trong vòng thi bán kết, được đánh giá là một trong những câu trả lời ấn tượng nhất. Đến thời điểm này, người đẹp đến từ TP HCM, mới chỉ gây được sự chú ý khi lọt vào top 11 Người đẹp Ảnh, hay với tiết mục múa Dân gian ba miền khá thú vị trong phần thi Người đẹp Tài năng. Do vậy, cô vẫn còn là một ẩn số thú vị của đêm thi chung kết.

Nguyễn Mai Anh - CH Czech

Trong cuộc thi Hoa hậu người Việt tại châu Âu năm 2009, Nguyễn Mai Anh là người về thứ nhì sau Nguyễn Ngọc Kiều Khanh. Gặp lại nhau ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, cả hai tiếp tục gây được ấn tượng cho ban giám khảo cũng như khán giả. Khác với nét nhẹ nhàng, nữ tính của Kiều Khanh, Nguyễn Mai Anh là một cô gái hiện đại theo phong cách phương Tây, như chính cô bày tỏ trong profile của mình: "Là người Việt Nam, nhưng do sinh ra ở CH Czech nên tôi có suy nghĩ và tư tưởng giống các cô gái châu Âu". Tuy vậy, Mai Anh rất thân thiện và dễ gần.

Có thể xem người đẹp đến từ CH Czech là một trong những cô gái có vóc dáng sexy nhất cuộc thi năm nay. Cô cao 1m73, nặng 51 kg, số đo 84-59-89. Cô cũng từng lọt vào top 5 phần thi Người đẹp Thời trang và top 5 Người đẹp Biển. Ở phần thi tài năng, cô tham gia với bài nhảy aerobic.

Mai Anh, 19 tuổi, sinh viên đại học ở Praha - CH Czech có thân hình lý tưởng, làn da trắng mềm mại, tuy nhiên khuôn mặt dài cùng đôi mắt phượng sẽ là lý do gây tranh cãi về quan điểm thẩm mỹ cũng như cái nhìn khác nhau của mỗi người. Top 5 là vị trí lý tưởng, còn top 15 không phải là điều quá khó khăn với cô gái này.

Hồ Thị Oanh Yến - Bà Rịa Vũng Tàu

Chân thật và hơi ngây thơ là cảm giác đầu tiên khi tiếp xúc với Oanh Yến, bên cạnh một nhan sắc xinh đẹp với vẻ phúc hậu khó có thể phủ nhận. Người đẹp đến từ Bà Rịa Vũng Tàu có rất nhiều thay đổi và tiến bộ, so với chính cô, ở thời điểm tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

Oanh Yến bây giờ đằm thắm hơn, cách ứng xử cũng nhu mì và điều tiết nhiều hơn. Chiều cao vừa phải 1m69, 49kg, số đo 85-63-91, nhưng phong thái tự tin giúp cô khá nổi bật khi xuất hiện giữa đám đông. Còn ở trong các phần thi trình diễn, chính phong cách biểu diễn cá tính giúp cô lọt vào top 5 Người đẹp Thời trang và bị "hụt" giải trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả. Nhan sắc 24 tuổi cũng vừa góp mặt ở top 11 Người đẹp Ảnh.

Hồ Thị Oanh Yến đang là người mẫu tự do ở TP HCM, cô cho biết quan điểm của bản thân là luôn sống hết mình và cố gắng mỗi ngày. Cô tự lượng sức được bản thân không có nhiều khả năng để phát triển con đường học vấn, nhưng lại có dư đam mê và nghị lực để theo đuổi con đường nghệ thuật. Cô hy vọng, nếu mình thành công, sẽ có nhiều cơ hội giúp được những người khó khăn hơn.

Nguyễn Thị Thanh Vân - Lâm Đồng

Người đẹp từng được nhiều người so sánh với Hoa hậu Hương Giang từ nụ cười đến khuôn mặt. Không biết, có phải vì điều này mà Thanh Vân đã mắc một số sai lầm, khi cố gắng tạo hình ảnh của mình na ná người đẹp Hải Dương. Chính điều này đã làm giảm bớt cái tôi, cá tính riêng của cô gái đến từ tỉnh Lâm Đồng.

Tuy vậy, không thể phủ nhận Thanh Vân là một trong những thí sinh có thể hình đẹp cũng như phong cách trình diễn tốt nhất ở cuộc thi năm nay. Người đẹp đến từ Lâm Đồng với chiều cao 1m73, 54kg, 86-65-92, đã có hai lần vào top 5, phần thi Người đẹp Áo dài và Người đẹp Biển.

Một điểm trừ khác ở người đẹp mang số báo danh 599 là sự lúng túng khi trả lời ứng xử trên sân khấu. Ở vòng bán kết, cô đã rất vất vả mới hoàn tất được phần trả lời của mình. Ngược lại, ở đời thường, Thanh Vân rất vui vẻ và được lòng các bạn thí sinh đồng hành.

Bùi Thị Thu Hường - Bắc Kạn

Người đẹp đến từ Bắc Kạn không sở hữu một gương mặt xinh tươi như nhiều thí sinh khác, nhưng ở cô có những nét duyên ngầm đáng yêu của con gái xứ Tây Bắc. Còn ở các mặt khác, Thu Hường là một địch thủ đáng gờm của các thí sinh. Cô chính là người giữ kỷ lục 3 lần lọt vào top 5 các cuộc thi phụ.

Cao 1m71, 53kg, số đo 88-63-89, Thu Hường là một trong 5 gương mặt sáng giá của Người đẹp Biển, Người đẹp Thời trang. Giọng hát hay cũng giúp cô lọt vào top 5 Người đẹp Tài năng với bài biểu diễn Lời yêu gửi noọng. Một suất vào top 15 đêm chung kết, có lẽ không phải là điều bất ngờ với cô gái Bắc Kạn này.

Nguyễn Thị Thương - Nghệ An

Có thể xem Nguyễn Thị Thương là một trong những thí sinh gây bất ngờ của cuộc thi năm nay. Dù sở hữu sắc vóc khá nhỏ bé so với một số thí sinh khác (chiều cao 1m67, nặng 48kg, số đo 81-60-88) nhưng người đẹp liên tục gây bất ngờ khi được vào top 5 Người đẹp Thể thao, sau đó là top 5 của phần thi Người đẹp Thời trang.

Nhan sắc 19 tuổi được đánh giá cao ở bản lĩnh và phong thái tự tin trên sân khấu cũng như trong các hoạt động thể thao. Ở phần thi tài năng, Nguyễn Thị Thương cũng tranh tài với phần thể hiện ca khúc Khát vọng.

Gương mặt đáng yêu với chiếc răng khểnh duyên dáng, có thể người đẹp Nghệ An lại khiến mọi người bất ngờ, khi tiếp tục tỏa sáng và tiến sâu trong đêm chung kết 21/8.

Ngụy Thanh Lan - TP HCM



Sinh năm 1988, nhan sắc người Việt, gốc Hoa từng tốt nghiệp Cao đẳng Quốc tế Công nghiệp 4 TP HCM. Cô cao 1m70, cân nặng 48 kg với số đo ba vòng là 80-61-88. Cô tâm sự về mình như sau: "Tôi thích đọc sách, du lịch, đi dạo công viên, cười nhiều hơn khi lòng cảm thấy buồn. Thật thà, thẳng thắn, luôn xem trọng tình nghĩa".

Ngụy Thanh Lan sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt trong sáng cùng nụ cười tươi tắn. Người đẹp luôn biết cách thu hút ống kính của các phóng viên ảnh với những cái nháy mắt, chu môi đáng yêu như các hot girl. Cô cũng là một trong các thí sinh có khả năng trình diễn tốt trên sân khấu. Trong phần thi Tài năng, Ngụy Thanh Lan, khoe khả năng múa lụa cùng bài diễn nhiều cảm xúc. Cô gái 22 tuổi là một trong các thí sinh lọt vào vòng 2 của phần thi Người đẹp Ảnh.

Ngụy Thanh Lan xinh đẹp, nhưng lại mang dáng vẻ của một tiểu thư, khá trẻ con. Chính vì thế, việc vào top 15 của cô còn tùy vào quan điểm và sự lựa chọn nhan sắc của ban giám khảo.

Theo Ngôi sao