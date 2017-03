Du lịch Hội An đang phải đối mặt với những thách thức lớn

Mới đây, ông Francesco Bandarin - Giám đốc Trung tâm di sản thế giới, thuộc UNESCO đã gửi thư cho Chủ tịch UBND thị xã Hội An cảnh báo về những biến đổi trong khu phố cổ Hội An: Việc một số di tích được cải tạo, sửa chữa nhà cổ tùy tiện đang làm biến dạng những kiến trúc cổ. Khu phố cổ sử dụng đèn neon thay cho đèn lồng là không phù hợp.

Sau khi nhận được thông báo, Trung tâm bảo tồn quản lý di tích Hội An khảo sát, thăm dò ý kiến du khách để nhận xét về khu phố cổ Hội An với những điều bức xúc hiện nay, yếu tố nào làm ảnh hưởng đến tính độc đáo của phố cổ Hội An. Kết quả từ nhận xét của du khách đưa ra thật đáng báo động: có 72,5% ý kiến cho rằng tiếng ồn xe cộ; 46,5% ý kiến cho là vệ sinh môi trường chưa tốt.

Về cách trưng bày hàng hóa, có 27% ý kiến cho là không phù hợp; 8,5% ý kiến cho là có thể chấp nhận được.

Về hoạt động kinh doanh buôn bán trong khu phố cổ, có 24,5% ý kiến cho là quá nhiều; 9% ý kiến cho là nhiều. Đánh giá kết quả, có 63,5 % ý kiến của du khách không ủng hộ và chưa hài lòng với những thực tế trên.

Ngày 22-12, ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm văn hóa-thể dục thể thao thị xã Hội An cho biết: Hội An đã chuẩn bị xong những chương trình, hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho người dân và du khách trong đêm giao thừa 31-12 tới. Theo chương trình, các hoạt động diễn ra tại khu phố cổ được bắt đầu từ 20 giờ đêm 31-12, gồm nhiều hoạt động, trò chơi dân gian như bài chòi, cờ tướng, hát hò khoan, dân ca xứ Quảng, đập niêu, thả hoa đăng, đoán số trúng thưởng, vẽ tranh về phố cổ... Đặt biệt lúc 0 giờ ngày 1-1-2008, lễ chào cờ, chơi đàn guitar đường phố và tiệc nhẹ miễn phí chúc mừng năm mới. Tiếp đó là chương trình thi âm nhạc về chủ đề xuân, cùng nhau khiêu vũ đường phố.