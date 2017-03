10 sân bay khiến du khách hài lòng nhất trên thế giới

The Guide to Sleeping in Airports - trang web từng đưa Nội Bài và Tân Sơn Nhất của Việt Nam vào top 10 sân bay tệ nhất châu Á - tiếp tục công bố 10 sân bay được nhiều khách du lịch bình chọn là tốt nhất thế giới. Danh sách này dựa trên bình chọn của du khách nên được nhiều người đánh giá là khách quan.



Sân bay Changi của Singapore luôn được bình chọn là một trong những sân bay tốt nhất thế giới. Ảnh:Straitstimes. Tiêu chí đánh giá dựa trên một số trải nghiệm thực tế của du khách như tiện nghi, độ thoải mái, mức độ sạch sẽ và chất lượng dịch vụ khách hàng tại sân bay. Sân bay lấy được nhiều cảm tình của du khách nhất trên thế giới là Changi. Khách du lịch đánh giá cao phong cách trang trí nhẹ nhàng, lịch lãm, tiện nghi và có nhiều khu vui chơi ở sân bay này. Thái độ nhân viên thân thiện, mọi thứ đều sạch sẽ cũng là điểm cộng mà Changi hơn hẳn các sân bay khác. Dưới đây là danh sách 10 sân bay tốt nhất thế giới năm 2014: 1. Changi, Singapore (SIN)

2. Incheon, Hàn Quốc (ICN)

3. Helsinki, Phần Lan (HEL)

4. Munich, Đức (MUC)

5. Vancouver, Canada (YVR)

6. Kuala Lumpur, Malaysia (KUL)

7. Hong Kong, Hong Kong, Trung Quốc (HKG)

8. Tokyo Haneda, Nhật Bản (HND)

9. Amsterdam Schiphol, Hà Lan (AMS)

10. Zurich, Thụy Sĩ (ZRH) Theo Anh Minh (VNE)