10 thành phố đáng sống nhất thế giới

Đối với nhiều người, khi lựa chọn môi trường sống, sự an toàn là trên hết nhưng số khác lại dựa vào các yếu tố như văn hóa, sức sáng tạo, chi phí đời sống... The Economist vừa tiến hành khảo sát ở 50 thành phố khác nhau để tìm ra nơi đáng sống nhấtdựa trên 3 tiêu chí chính là là độ an toàn, dễ thích nghi (hoặc dễ sống) và chi phí sinh hoạt. Theo đó, Toronto (Canada) hiện là thành phố được đánh giá đáng sống nhất thế giới năm 2015.



Toronto, thành phố đông dân nhất Canada. Ảnh:wiki. Ngoài Toronto, Canada còn có thêm Montreal đứng ngay vị trí thứ 2 trong danh sách này. Bảng xếp hạng cũng xuất hiện các đại diện nước Mỹ gồm San Francisco, Washington, D.C và Chicago. Châu Âu có thêm 3 thành phố vào top này là Stockholm, Amsterdam và Zurich. Dưới đây là danh sách chi tiết. 10 thành phố đáng sống nhất thế giớinăm 2015 1. Toronto (Canada) 2. Montreal (Canada) 3. Stockholm (Thụy Điển) 4. Amsterdam (Hà Lan) 5. San Francisco (Mỹ) 6. Melbourne (Australia) 7. Zurich (Thụy Sỹ) 8. Washington, D.C (Mỹ) 9. Sydney (Australia) 10. Chicago (Mỹ) Phía châu Á không có đại diện nào lọt top này nhưng lại được vinh danh ở hạng mục khác với top 10 thành phố an toàn nhất thế giới cũng do The Economist công bố mới đây, dẫn đầu là Tokyo - Nhật Bản. Theo Hương Chi (Vnexpress)