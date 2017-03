12 di sản thiên nhiên tuyệt mỹ của trái đất

3 / 12

3. Công viên quốc gia Te Wahipounamu

Nằm trên đảo South, New Zealand, công viên quốc gia Te Wahipounamu là hệ thống gồm 4 vườn nhỏ: Mount Cook, Mount Aspiring, Fiordland và Westland. Mount Cook là nơi có đỉnh núi cao nhất New Zealand, 3.755 m. Te Wahipounamu hội tụ những cái "nhất", bao gồm từ sông băng lớn, những khu rừng có cây cao cho đến đường biển gồ ghề và các vịnh hồ sâu của New Zealand.