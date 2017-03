200 khách du lịch đường biển của Star Pride “xông đất” Đà Nẵng

Star Pride là du thuyền đầu tiên cập cảng Tiên Sa dịp Tết Ất Mùi vào lúc 7 giờ 30 ngày 19/2.



Chuyến tàu do Destination Asia Việt Nam khai thác đưa 200 khách đến với Đà Nẵng được chào đón trong tiếng trống hội và màu cờ phướn rực rỡ của dịp lễ hội.



Tiếp đến, 182 hành khách trên chuyến bay mang số hiệu VN431 của Hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành từ thành phố Seoul, Hàn Quốc hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng vào lúc 13 giờ 45.



Ông Trần Chí Cương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, theo thông lệ hàng năm, du khách tới Đà Nẵng sẽ được chào đón trong điệu múa lân tưng bừng, những vị khách đầu tiên sẽ được nhận quà lì xì đầu năm từ thành phố Đà Nẵng.



Đây là hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức để chào đón du khách, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách cũng như không khí sôi động và phấn khởi cho toàn ngành du lịch thành phố ngay từ đầu năm.



Dịp Tết Âm lịch năm 2015, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều các hoạt động văn hóa, thể thao cùng với các sản phẩm du lịch hấp dẫn nên dự kiến lượng du khách đến Đà Nẵng sẽ tăng hơn năm ngoái.



Khách du lịch đến với thành phố Đà Nẵng ước đạt 199.608 lượt khách, tăng 10,25% so với năm 2014, trong đó khách quốc tế 66.170 lượt, tăng 11,8%, khách nội địa 133.438 lượt, tăng 9,5% so với cùng kỳ.



Đối với khách theo đường hàng không trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (15/2-23/2), theo báo cáo từ các đơn vị đã có 140 chuyến bay đạt khoảng 14.125 lượt khách, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm ngoái (8.390 lượt khách).