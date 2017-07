Báo Mỹ gợi ý 12 trải nghiệm không thể bỏ qua ở Việt Nam

Cà phê

Cà phê được thực dân Pháp đem đến Việt Nam, tuy nhiên trải qua nhiều năm tồn tại, người Việt đã thay đổi để cà phê phù hợp hơn với khẩu vị địa phương. Thức uống đậm đặc, với vị đắng đặc trưng thường được hòa trộn với sữa đặc để thành cốc cà phê Việt. Ngoài cà phê sữa du khách có thể thưởng thức thêm một số loại cà phê đã biến tấu khác là thêm sữa chua, hoa quả, thậm chí cả trứng gà. Ảnh: Unchalee Foto.

Du khách thưởng thức cà phê trứng ở quán Đinh, Hà Nội. Video: NatGeo.



Sa Pa, Lào Cai



Sa Pa là một thị trấn du lịch nổi tiếng ở vùng núi phía bắc Việt Nam. Sự phát triển bùng nổ khiến phần lớn thị trấn như một công trường lớn Tuy nhiên, một khi bạn bước tới những khu vực xung quanh cùng hướng dẫn viên địa phương, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh các thung lũng và ruộng bậc thang trải dài trên các dãy núi. Ngoài các chuyến trekking, để tham quan cách xa trung tâm thị trấn, bạn có thể đi xe máy. Ảnh: Hương Chi.



Thác Bản Giốc, Cao Bằng



Thác Bản Giốc nằm ở huyện Trùng Khánh, cách thành phố Cao Bằng khoảng 90 km và cách Hà Nội gần 400 km. Đây là một trong những ngọn thác nổi tiếng nhất Việt Nam. Ảnh: Phuong Thao.



Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội



Hoàn Kiếm là không gian yên bình hiếm hoi nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Tên hồ có nghĩa là "trả lại kiếm" dựa vào truyền thuyết một vị vua trả gươm báu cho rùa tại đây. Hiếm du khách nào tới Hà Nội mà không đi dạo ở hồ Hoàn Kiếm một lần. Ảnh: Hanoi Photography.



Phố cổ, Hà Nội



Sự tất bật, ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống, khu phố cổ ở thủ đô Hà Nội biến việc đi bộ xuống những con đường thành một môn thể thao mạo hiểm. Nếu tránh được những chiếc xe máy vượt đèn đỏ hay đi cả trên hè phố, bạn sẽ thấy vẻ quyến rũ của cuộc sống thường ngày và có cơ hội thưởng thức các món ăn đường phố được mệnh danh ngon bậc nhất châu Á. Ảnh: Happystock.



Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh



1.600 núi đá vôi ở vịnh Hạ Long là cảnh quan độc đáo bậc nhất thế giới. Chính nước vịnh Bắc Bộ, những núi đá dựng đúng và thảm thực vật tươi tốt trên từng đảo tạo nên một vẻ đẹp hiếm nơi nào trên thế giới có được. Hầu hết các đảo không có người sinh sống nên môi trường trong lành. Bạn có thể nghỉ trên các du thuyền hoặc tàu ở Hạ Long để thưởng ngoạn cảnh vịnh cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Sabino Parente.



Đại Nội Huế, Thừa Thiên Huế



Những vị vua cuối cùng của Việt Nam đã dời đô về Huế vào thế kỷ 19 với mục đích củng cố sự thống nhất đất nước. Tuy nhiên, thực dân Pháp đã phá vỡ nỗ lực đó. Sau đó, Đại Nội Huế bị phá hủy nhiều phần trong trận chiến năm 1968 nhưng công trình đã được tôn tạo trở lại. Ngày nay du khách tới tham quan có thể thấy dáng vẻ của chốn thâm cung từ năm 1802 - thời điểm Kinh đô Huế là thủ đô Việt Nam. Ảnh: Rirf Stock.



Lăng Tự Đức, Thừa Thiên Huế



Xây trong một thung lũng hẹp, khu lăng mộ này là điểm đến cho du khách thấy sự đầu tư đồ sộ cho một nơi chôn cất vua Tự Đức. Là công trình được vua xây từ khi còn sống, lăng có kiến trúc cầu kỳ, phong cảnh sơn thủy hữu tình và là một trong những lăng tẩm đẹp nhất của hoàng gia nhà Nguyễn. Ảnh: Igor Dymov.



Chùa Thiên Mụ, Thừa Thiên Huế



Chùa Thiên Mụ nổi bật nhất là tòa tháp 7 tầng có thể nhìn thấy từ xa. Khu đất bao quanh chính là quần thể cây cảnh được chăm sóc kỹ lưỡng. Từ vị trí của chùa, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn xuống sông Hương êm đềm. Ảnh: Worradirek.



Phố cổ Hội An, Quảng Nam



Hội An từng là một thương cảng sầm uất, thu hút đông đảo thương gia từ khắp châu Á tới buôn bán. Hội An có sự kết hợp của vẻ đẹp duyên dáng và các giá trị lịch sử, kiến trúc nên trở thành điểm hấp dẫn du khách khắp nơi trên thế giới. Các lớp dạy nấu ăn hay những cửa hàng may mặc được nhiều du khách ưa thích. Ảnh: Sinseeho.



Biển An Bàng, Quảng Nam



Biển An Bàng là nơi du khách sẽ không thấy nhà cao tầng, tàu bè hay con người tất bật với những chiếc xe máy. Tại đây ngoài chơi đùa với làn nước xanh mát trong lành trải dài vô tận, du khách có thể thư giãn hoàn toàn bên bờ biển. Ảnh: Chris Howey.



Nhà thờ Đức Bà, TP Hồ Chí Minh



Nhà thờ đẹp quyến rũ này không chỉ là một công trình lâu đời của thành phố, mà còn là di sản kiến trúc Công giáo của Việt Nam. Bên cạnh vẻ tĩnh lặng của kiến trúc Pháp cổ, nhà thờ được bao bọc bởi những con phố ồn ào với hàng đoàn du khách tới tham quan mỗi ngày. Ảnh: Prasit Rodphan.

Theo Hương Chi (Vnexpress)