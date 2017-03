Các quán cà phê ở Việt Nam được khách Tây rỉ tai nhau

Miền Bắc

Cà phê trứng, món được nhiều người yêu thích tại Giảng. Ảnh: Tripadvisor

Gợi ý đầu tiên ở miền Bắc chính là O'Chau Cafe tại Sa Pa. Lựa chọn quán cà phê này sau khi tìm hiểu một số thông tin trên mạng, một du khách Mỹ đã để lại lời bình luận rằng: "Tới O'Chau Cafe thực sự là sự lựa chọn đúng đắn". Thậm chí một du khách Anh còn bày tỏ thiện cảm với địa chỉ này bằng một câu bỏ ngỏ: "Nếu bạn muốn yêu Sa Pa...".

Quán tiếp theo nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách du lịch và trở thành một trong những địa chỉ cà phê hấp dẫn nhất Hà Nội là cà phê Giảng. Đây là quán cà phê được sáng lập bởi cụ Nguyễn Văn Giảng, người từng làm nhân viên pha chế ở khách sạn 5 sao Metropole thời Pháp thuộc ở Hà Nội. Món cà phê trứng nổi tiếng của quán cũng chính là một biến thể từ thức uống Capuchino từ thời kỳ đó. Cà phê trứng ở quán có hương thơm đặc trưng, vị đậm đà của cà phê và vị béo ngậy, ngọt ngào của trứng hấp dẫn nhiều du khách.

Thêm một quán cà phê tại Hà Nội có mặt trong những gợi ý này là The Ha Noi Social Club. “Một nơi ẩn mình tuyệt vời” hay “Một bầu không khí thoải mái” là những gì mà nhiều du khách nhận xét khi nói về quán cà phê ấn tượng này. Quả thực nơi đây là một địa điểm lý tưởng cho những ai yêu âm nhạc, sự tự do, phóng khoáng trong một không gian ấm cúng mà thân thiện. Với thiết kế 2 tầng, bạn có thể lựa chọn tầng 1, nơi có quầy bar và những vật dụng trang trí nhỏ xinh hay tầng 2 với một không gian yên tĩnh hơn.

Miền Trung

U Cafe bình yên là một gợi ýkhi tới miền Trung. Ảnh:haisontra

Điểm dừng đầu tiên tại Đà Nẵng là một quán đồ uống nhỏ mang tên Ohh La La, nơi đi thẳng ra bờ sông Hàn thơ mộng. Thực đơn của Ohh La La không đa dạng nhưng lại chiếm được cảm tình của nhiều du khách khi ghé thăm. Bạn có thể chọn socola, smoothie ngọt ngào, cà phê, kem để nhâm nhi hay bánh mì Pháp các loại cho bữa trưa.

Đến với Hội An là gợi ý về U Cafe, một quán nhỏ được xây dựng bởi Reiko Usuda, một phụ nữ Nhật. Đây là một không gian mở, phóng khoáng, thích hợp với những du khách muốn hòa mình với thiên nhiên bên ly cà phê sáng sớm. Du khách đến U Cafe không chỉ là những người có thời gian rảnh rỗi, muốn tìm một góc nhỏ nghỉ ngơi mà còn tới đây như một nơi làm việc phù hợp.

“Một viên đá quý nhỏ của Nha Trang” chỉ là một trong số nhiều nhận xét của du khách sau khi ghé thăm Same Same But Diffirent Cafe tại Nha Trang. Với không gian ấm cúng, du khách vừa có thể nhâm nhi tách cà phê vừa trò chuyện với những nhân viên thân thiện và vui tính.

Miền Nam

M2C Cafe ấn tượng nhận được 4,5/5 điểm từ TripAdvisor. Ảnh:TripAdvisor

Một thực đơn hấp dẫn, một cách bài trí tinh quái mà không kém phần nghệ thuật chính là những gì mà nhiều du khách cảm nhận được khi đặt chân tới M2C Cafe, TP HCM. Với 4,5/5 điểm, M2C Cafe sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho bạn bè và các cặp đôi như nhận xét của một du khách.

Còn khi muốn tìm cho mình một góc bình yên nhỏ giữa lòng thành phố, du khách có thể đặt chân tới I.D Cafe. Không chỉ mang đến cho du khách không gian bài trí ấn tượng, quán còn sở hữu một thực đơn phong phú và hấp dẫn. Chính vì thế mà I.D Cafe đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các du khách, đặc biệt là du khách quốc tế.

Địa điểm cuối cùng mang tên Cafe Alex nằm tại quận 7, TP HCM. Với mặt tiền không hẳn là bắt mắt nhưng quán cà phê này để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách.

Theo Diệu Huyền (VNE)