Đà Nẵng mạnh tay với nạn ‘chặt chém’

Lập danh sách “đầu gấu” chuyển công an Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã đề nghị Sở VH-TT&DL tổ chức gặp mặt các hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn TP để động viên và vận động lực lượng này cung cấp kịp thời thông tin cho các cơ quan chức năng để xử lý. Chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh ngay, không để tái diễn. Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, cho biết: “Sở đã tổng hợp danh sách các hướng dẫn viên bị “đầu gấu” đe dọa và có công văn gửi Phòng CSĐT về TTXH Công an TP Đà Nẵng vào cuộc xử lý. Đến thời điểm này lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và đang thu thập chứng cứ, xử lý nghiêm”. _______________________________ Thời gian qua có hiện tượng các hàng quán tăng giá quá cao so với thị trường nhưng chủ yếu các chủ quán, nhà hàng này là người từ nơi khác đến làm ăn theo kiểu chụp giựt. Họ làm ăn theo kiểu “chặt chém” mùa vụ và hầu hết không phải người dân TP mà từ nơi khác đến mở hàng quán buôn bán. Còn đã là người dân TP Đà Nẵng thì không có chuyện “chặt chém” này. Bởi đó là nét văn hóa có từ lâu nay rồi. Ông TRẦN CHÍ CƯỜNG, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL

