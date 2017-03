Đầu bếp chuyên nghiệp trổ tài trong 'đại tiệc' cá tra

Ngày 6-12, trong khuôn khổ tuần lễ triển lãm nông nghiệp quốc tế, Hiệp Hội Cá Tra Việt Nam tổ chức cuộc thi Mekong Chef tại TP Cần Thơ. Cuộc thi có 10 đội dự thi gồm 8 tổ chức và hai thí sinh tự do đến từ nhiều tỉnh, TP. Nguyên liệu chế biến chính trong các món ăn của cuộc thi là cá tra.



Món ăn đạt giải nhất tại cuộc thi : cá tra một nắng xì xèo, sốt rau thơm và cá tra hấp kiểu Suvee hiện đại, ăn kèm củ hũ dừa xay nghiền và sốt cà ri. Ảnh : N.NAM

Nhận xét về các món ăn của 10 đội thi, Phó chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn Bùi Thị Sương đánh giá cao sự sáng tạo của một số món ăn biết kết hợp nhiều thứ gia vị, hoa trái của vùng sông nước Cửu Long nhưng trái bần, trái quắt, lá duối…

Về trình bày món ăn, bà Sương nhận thấy có đội nấu để nguyên đầu cá. “Nếu là nấu cho khách nước nước ngoài, nhất là khách Tây thưởng thức món ăn và để mình quảng bá ẩm thực thì không được để đầu cá vì họ rất sợ đầu cá. Có lần tôi hỏi họ, người Việt rất thích ăn đầu cá vì nó ngon, sao các bạn lại sợ đầu cá? Họ bảo sợ vì nhìn vào đầu cá thấy hai con mắt chằm chằm như… oán trách! Cũng có nhiều người sợ cá da trơn. Có đầu bếp khi chế biến lươn đã khéo léo để phần thịt lươn ra ngoài và giấu phần da vào trong để họ không e ngại” – bà Sương chia sẻ.



Phó chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn Bùi Thị Sương đánh giá các món ăn tại cuộc thi Mekong Chef 2015. Ảnh: N.NAM

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất trị giá 10 triệu đồng cho hai món ăn cá tra một nắng xì xèo, sốt rau thơm và cá tra hấp kiểu Suvee hiện đại, ăn kèm củ hũ dừa xay nghiền và sốt cà ri (Công ty FoodLad– TP.HCM); giải nhì trị giá 7 triệu đồng cho hai món cá tra đút lò dùng kèm salad và lườn cá tra sốt kabayaki (Công ty Nam Việt – An Giang); giải ba trị giá 5 triệu đồng cho hai món cá tra hấp hành gừng và cá tra áp chảo sốt vanilla (thí sinh tự do là đầu bếp Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa). Hai giải phụ mỗi giải trị giá một triệu đồng là giải trình bày đẹp nhất dành cho thí sinh tự do làm MC Nguyễn Văn Thành với món chả giò cá tra nhân tôm và cá tra áp chảo sốt dâu; giải ý tưởng hay nhất dành cho Công ty TNHH MTV Bà Giáo Khỏe 55555 với hai món canh chua cà ri cá tra và cá tra hấp lá Tầm Ron (lá duối).



Từ trái qua, các đội đạt giải nhất, nhì, trình bày đẹp, ý tưởng hay và giải ba. Ảnh: N.NAM

Cá tra là một mặt hàng thủy sản lợi thế của Việt Nam đã chinh phục nhiều thị trường khó tính như Châu Âu, Hoa Kỳ và gần đây nổi lên các thị trường mới như Trung Quốc, Asean, Trung Đông, Braxin và Mexico.

Đại diện Hiệp hội Cá tra cho biết thông qua sự kiện này muốn cá tra trở thành nguyên liệu cho các món ăn phong phú, đa dạng đến các khách sạn, nhà hàng, quán ăn. Không chỉ đẩy mạnh xuất khẩu mà ngành hàng cá tra cũng đang dần hướng đến thị trường nội địa với những cách chế biến món ăn phong phú hơn ngoài hai món chính người dân thường làm là kho và nấu canh chua.