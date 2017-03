Đèo Hải Vân vào top cung đường đẹp nhất thế giới

Đường núi Old Strynefjell, Na Uy Old Strynefiell chạy xuyên qua vùng Fjord, Na Uy được xem là tuyệt tác của kỹ thuật. Ngoại trừ việc đóng cửa suốt mùa đông, khi hè đến, mọi người thường lái xe chu du trên con đường này và tham quan các làng mạc nằm trong vùng núi cao tới 1.139m.

Đèo Grimsel, Thụy Sĩ Đèo Grimsel chạy qua vùng địa hình núi đá granite, xuyên nhiều đường hầm, hồ chứa nước và các nhà máy năng lượng. Con đường dài hơn 37km nối giữa hai vùng Gletsch và Meiringen. Grimsel cũng đóng cửa vào mùa đông để đảm bảo an toàn cho người lái.

Đường SC-438, Brazil

SC-438 là cung đường nằm trên sườn dãy núi Serra do Rio do Rastro chạy dọc hướng nam của Brazil. Con đường này có hình zic zắc đi qua nhiều thác nước, hẻm núi... tạo nên phong cảnh tự nhiên ngoạn mục từ đầu đến cuối. SC-438 nằm ở độ cao 1.459m so với mực nước biển.