Du khách đến Hội An trốn vé hơn 2 tỉ đồng

Sáng 28-10, bà Nguyễn Thị Nhung, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Hội An cho biết: Trong vòng 10 tháng qua, Hội An thất thoát hơn 2 tỉ đồng do du khách trốn vé.



Du khách tham quan phố cổ Hội An

“Lượng khách tăng ào ạt, bên cạnh lượng khách trong nước thì số lượng khách nước ngoài thăm quan cũng tăng lên, tuy nhiên du khách đi theo tình trạng lẻ tẻ nên khó kiểm soát việc bán vé. Ngoài ra, một phần sai phạm do hướng dẫn viên không mua vé cho các đoàn khách tham quan” - bà Nhung nói

Cũng theo bà Nhung, tình trạng các bãi giữ xe tự phát ngày càng tăng khiến việc kiểm soát khó khăn. Thêm vào đó là tình trạng khách đi riêng lẻ, không theo đoàn.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay đã có gần 900.000 lượt khách tham quan phố cổ. Trong đó có hơn 20.000 lượt khách du lịch đã không mua vé khi vào phố cổ (120.000 đồng/vé) và có khoảng hơn 700 lượt hướng dẫn viên ngoài địa phương không mua vé cho khách.