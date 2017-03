Du thuyền lớn thứ 3 thế giới cập cảng Chân Mây

(PLO) - Sáng 9-8, du thuyền 5 sao Voyager of the Seas, thuộc hãng tàu Royal Caribbean (Mỹ) đưa hơn 3.600 du khách quốc tế và hơn 1.200 thủy thủ tham quan Huế, Đà Nẵng, Hội An đã cập cảng Chân Mây (Thừa Thiên – Huế).