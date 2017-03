Du xuân đất Quảng

Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ một điểm du xuân đã bắt đầu kết nối với Công ty du lịch Trường Lũy để đón khách.

Những năm gần đây, đã thành lệ, sau khi đón giao thừa trên quảng trường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, ngày mùng một tết, người người kéo nhau về thắp hương trên bàn thờ gia tiên, thăm người thân, chòm xóm. Những ngày sau đó, nhiều người bắt đầu vào cuộc du xuân...

Con đường lên Thiên Ấn quanh co. Xuân sang cây cỏ trở mình phủ màu xanh ngắt. Trong dòng xe hơi, xe máy hoặc tản bộ vòng theo lối tắt đến chùa đâu chỉ có người già mà có cả những nam thanh nữ tú cùng nhau du xuân. Rồi trong tiếng chuông ngân, tiếng kinh cầu, họ thắp hương trên bàn thờ Phật với niềm mong gửi âu lo về cho năm cũ, đón năm mới thuận lợi hơn.

Lên Thiên Ấn chẳng ai quên ghé thăm mộ chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Mùa xuân, hoa sứ trong khuôn viên mộ của người khoe sắc trắng. Nén hương thơm với lòng thành kính được dâng lên.

Cũng trong ngày xuân con đường từ Thành phố Quảng Ngãi về di tích quốc gia Chùa Ông- Thu Xà nhộn nhịp du khách. Đây là ngôi chùa độc đáo không chỉ về cấu trúc,thờ tự mà chùa cũng không hề có sư sãi nhưng quanh năm nghi ngút khói hương...

Về nơi đây, khách du xuân còn lắng lòng trong phố xưa, ngắm xem những ngôi nhà, những nền gạch cũ.Rồi trong khoảnh khắc của mùa xuân nhớ lại đôi câu thơ của thi sĩ Bích Khê trong bài thơ Làng Em nổi tiếng: ”Nơi đây thành phố đời ngưng mạch.Mấy nàng lai khách vẫn buồn mơ”.

Thu Xà lắng đọng mơ màng của nửa đầu thế kỷ XX .Cảnh ấy, phố ấy giờ đổi thay quá nhiều.

Mà phải đâu Quảng Ngãi chỉ có thế. Những địa chỉ như chùa Diệu Giác, chùa Thình Thình ( Bình Sơn) chùa Ông Rau ( Mộ Đức) điện Trường Bà (Trà Bồng),dinh Đá Tượng ( Ba Tơ), lăng Ông Bùi Tá Hán,... lâu rồi là điểm du xuân mang đậm chất tâm linh. Dấu thời gian in đậm trên các công trình kiến trúc, những nơi thờ tự. Du khách tìm về lòng cảm thấy bình yên.

Cũng trong ngày xuân nhiều du khách còn chọn điểm đến là Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, đền Trương Định ở xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi để thắp nén hương thơm trên bàn thờ, bày tỏ niềm kính yêu ngưỡng mộ đối với những con người từng làm nên lịch sử của đất nước, quê hương

Còn ở vùng biển khơi, đảo Lý Sơn-địa chỉ tâm linh lẫn khám phá luôn gọi mời du khách. Mùa xuân con sóng lăn tăn.Từ cửa Sa Kỳ lên tàu cao tốc vượt biển khơi ra đảo, du khách thả hồn trong trời mây và biển cả bồng bềnh. Đất đảo lúc này khoát màu áo xanh của tỏi. Đến đảo, du khách thắp hương dưới tượng đài hùng bình Hoàng Sa, nơi chùa Hang, đình An Vĩnh,miếu thờ Bà Thiên Y A Na.

Cũng trong mùa xuân dân đất đảo tổ chức hội đua thuyền. Những con thuyền đua đầu chạm khắc hình lân, ly , quy, phụng được tu sửa. Những dân chài với đôi tay khỏe khoắn, cùng nhau phăng mái chèo lướt sóng trong tiếng reo hò cổ vũ của hàng vạn người. Nhìn cảnh này, du khách sẽ hiểu thêm sự can trường mà chan chứa yêu thương của người dân đất đảo Lý Sơn.

Nếu như người già hoặc trung niên, trong ngày xuân thường tìm đến các địa chỉ du lịch tâm linh thì các bạn trẻ ưa khám phá thường tìm đến những thắng cảnh.

Ở huyện miền núi Minh Long lúc đó dòng thác Trắng mây vờn và dòng suối trong vắt chảy ầm ào. Nhiều bạn trẻ ở TP Quảng Ngãi, Nghĩa Hành tìm về địa chỉ này đa phần bằng xe máy.

Họ đi qua cung đường đèo Eo Gió, ngắm dòng sông Vệ lững lờ trôi giữa đôi bờ bắp non xanh mượt. Nhiều bạn trẻ trước khi khám phá con đường đèo đã ghé thị trấn Chợ Chùa thưởng thức bát cháo lòng,nhâm nha ly cà phê trong quán nhỏ bên cầu Bến Đá. Có người còn ghé xã Hành Dũng hoặc thôn Thiên Xuân,xã Hành Thiện thăm đoạnTrường Lũy xem đá xếp nên thành, nghe những người già kể về chợ Phiên Tam bảo- nơi trao đổi mua bán của người miền xuôi và miền ngược.

Nhiều bạn trẻ ở Mộ Đức, Ba Tơ cùng nhau đổ về thác Lũng Ồ xã Ba Thành, huyện miền núi Ba Tơ. Mùa xuân, đến dòng thác đẹp này, từ xa du khách đã nghe tiếng ồ ồ vọng lại. Đó là tiếng của dòng nước va vào vách đá.

Điểm du xuân này còn hoang sơ, chỉ có một hàng quán duy nhất nên nhiều bạn trẻ đã chủ động mang thức ăn, nước uống đến địa chỉ này. Giữa trời mây và thác nước mát lạnh,nhiều bạn trẻ bày thức ăn bên những tảng đá rồi cùng nhâm nhi.



Thác Trắng – một điểm hẹn cho khách du xuân ở Minh Long

Nhiều bạn trẻ sau khi đến thác Lũng Ồ, còn ngược đường lên Ba Tơ, qua đèo Lâm ngoằn ngoèo với những rặng thông xanh tìm về Bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ để tham quan di tích lịch sử, thưởng thức những món đặc sản của người H’rê như thịt trâu nướng, cá niêng luộc,cá niêng nướng chấm muối ớt, nghe gõ túc chiêng mà hiểu hơn về đất nước con người Ba Tơ.

Nhiều bạn trẻ ưa khám phá trãi nghiệm trong ngày xuân hẹn nhau cùng vượt đèo Vi ô lắc ngắm vùng núi non mây trời bao phủ .



Món ốc vú nàng ở biển Ba Làng An xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.





Cũng trong ngày xuân nhiều bạn trẻ còn chọn vùng biển Ba làng An,Khe Hai ( huyện Bình Sơn), Châu Me ( huyện Đức Phổ) Mỹ Khê ( TP Quảng Ngãi). Về nơi đây, bạn trẻ tha hồ ngắm biển xanh, cát trắng hoặc đi dọc các gành đá chụp hình lưu niệm và thưởng thức những món ăn nồng vị biển. Món bào ngư nướng ở vùng biển Ba Làng An, món dông nướng lá lốt ở Khe Hai, món thịt heo quấn bánh tráng chấm mắm nhum ở vùng biển Châu Me ăn một lần nhớ mãi.

Ở vùng ven biển Quảng Ngãi trong ngày xuân thường gắn với lễ hội của các làng chài. Ngày mùng ba tết, nhiều du khách lại đổ về Sa Huỳnh để dự lễ xuất quân đầu năm. Khi đó, dưới biển những con tàu mới cờ bay phần phật. Phía trên bờ hàng ngàn người chờ nước lên để ngắm thuyền ra khơi. Trước khi làm lễ xuất quân bao giờ ban tế tự của vạn chài Thạch Bi cũng làm lễ trong vạn thắp hương trên bàn thờ bà Thiên Y A Na nằm ở phía đông cửa biển, tổ chức hát sắc bùa- nghệ thuật dân gian đắc sắc của ngư dân vùng biển Đức Phổ.

Du xuân tìm về các địa chỉ tâm linh hay những di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh đều thú vị. Bởi nhờ đó mà du khách hiểu thêm về di tích thắng cảnh, về đất nước con người quê hương mình, nhất là khách phương xa hay người Quảng xa quê, xa xứ.