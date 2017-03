Hoa đào chuông lưu giữ sắc xuân trên đỉnh Bà Nà

Cách Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Tây, khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ thuộc huyện Hòa Vang nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp. Ở độ cao gần 1500m so với mực nước biển, đỉnh Núi Chúa có khí hậu thoáng đãng, trong lành quanh năm. Với nền khí hậu dễ chịu đã tạo cho nơi đây những thảm thực vật tươi tốt, nhiều loại cây quý mà nơi khác không có được.



Thảm thực vật tươi tốt trên đỉnh Bà Nà.

Hoa đào chuông.

Về với Bà Nà dịp này, thung lũng hoa Le Jardin D’Amour đang bừng lên sắc thắm với hàng trăm loại hoa đua nở. Giữa bức tranh thiên nhiên tươi thắm là những bông hoa đào chuông nhỏ xinh. Đào chuông là tên gọi dân dã của người dân địa phương dành tặng. Hoa thuộc họ đỗ quyên (Ericcaceae), là loại cây tiểu mộc chỉ cao khoảng 5m. Búp và lá non của cành đào chuông cũng phủ màu hồng non mỡ màng. Những bông hoa phớt hồng, nhỏ nhắn như chiếc chuông ngân vang, rung rinh trong gió báo hiệu xuân về. Đào chuông chỉ trồng được ở những vùng đất với độ cao trên 1400 m so với mực nước biển, phân bố tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế tới Khánh Hòa. Nhưng với Bà Nà, loại hoa hợp thổ nhưỡng nên phát triển tốt nhất và trở thành một trong những biểu tượng đặc biệt của khu sinh thái.

Khu vực trồng nhiều đào chuông có thể kể tới hai bên đường khu biệt thự Bà Nà Bynight xuống chùa Linh Ứng, khuôn viên trước sân chùa, Lệ Nim, dưới chan tháp Linh Phong Tự, trước sân bưu điện Bà Nà… Chỉ nở rộ trong thời gian ngắn ngủi độ 1 tháng rồi lụi tàn, những người mê đào không quản xa xôi tới Bà Nà để ngắm nhìn khoảnh khắc tuyệt diệu của những quả chuông nhỏ kẽ lay động trong gió xuân.

Đào chuông khoe sắc trong sân chùa.