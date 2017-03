Hội An 'lọt' top 10 chốn hẹn hò lãng mạn nhất Châu Á

1 / 5

Hội An đứng vị thứ 2 trong "top 10 chốn hẹn hò lãng mạn nhất Châu Á"

Theo mô tả của chuyên trang du lịch quốc tế Luxeinacity, phố cổ Hội An là một nơi mà bất kỳ ai đến Việt Nam đều không nên bỏ qua. Đó không phải là một thành phố hoa mỹ, tráng lệ, nhưng là một thành phố thân thiện và bình yên đúng tên gọi: Hội An. Điều đó mang lại cảm giác thư thái khi sánh bước bên nhau dạo khắp những con đường nhỏ trong phố cổ, và ngồi lại bên nhau trong những khu vườn phía sau những ngôi nhà cổ.